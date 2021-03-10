直播预告：中国青光眼的现状与公共卫生

2021年3月7日至13日为第十四个“世界青光眼周”，今年青光眼周的主题为“视野不丢，生活无忧”。青光眼是一种不可逆的致盲性眼病，其发病隐蔽，早期难以发现，故被称作“盗走光明的小偷”。据统计，2020年全球青光眼患者约7600万，中国青光眼患者数尤为突出，约2180万，致盲人数约567万。

2020年《中国眼健康白皮书》中提出目前中国的眼健康现状，主要致盲性眼病疾病谱已由过去的沙眼、白内障转变为青光眼、眼底病等年龄相关、代谢相关性眼病。

2021年03月12日（周五）上午10:00，“人民好医生”客户端将邀请北京同仁医院眼科中心主任王宁利进行视频和图文直播，呼吁人们提高对主要致盲性眼病，尤其是青光眼及眼底疾病的关注，千万不要错过。

专家简介：

王宁利，教授（主任医师），全国政协委员，中国医学科学院学部委员，北京同仁眼科中心主任，全国防盲技术指导组组长，首都医科大学眼科学院院长，国际眼科学院院士，亚太眼科学会主席，中国医师协会眼科医师分会会长，《中华眼科杂志》总编辑；世界青光眼协会理事会成员，亚太青光眼协会理事会成员。从事眼科临床与科研工作35年，完成手术约2万例，是中央保健会诊专家。眼科学国家教育部重点学科、卫计委临床重点专科的学科带头人。主持863计划、国家自然科学基金重点、重大国际合作项目、科技部重大重点项目等12项，共同主持国家重大防盲工程2项。培养博士后11名，博士53名。

擅长：青少年眼健康及近视眼防控、青光眼发病机制与临床诊治研究。

青光眼是全球导致失明的第二大病因，仅次于白内障，却是第一位不可逆致盲眼病。预计到2020年我国青光眼患者将达到2182万（占全球27.4%），40岁以上人群患病率将达到3.05%，居世界首位。

目前我国到医院接受治疗的患者只占真正青光眼患者的 10% 左右。90% 的患者还不自知，所以没有得到治疗。中国眼科医生面对着很大的挑战，迈出的重要一步就是这次办的世界青光眼周。如果有条件，普通民众一年做一次眼底检查和眼压测量就能发现青光眼。这样，我国的青光眼检出率很快就能达到 20%、30% 甚至 50%。如果达到 50%，青光眼致盲致残率就减少了一半。

所以，在院医生应该致力于提高诊疗水平，更要做好普通民众的科普工作。不能等到患者失明了才到医院就诊，那就太晚了。青光眼就是不可逆的致盲眼病，但它是可防可控的致盲眼病。

青光眼是 40 岁以上好发的疾病。将来人口老龄化之后，患者必然越来越多。眼科疾病相当一部分都属于慢病管理，世界卫生组织的防盲组织属于慢病管理，眼科疾病患病率高，患发人群高。但是，国内首先注重是患者能不能生存，能不能较好生存，把危害生存的慢病先拿出来了，对危害生存质量的疾病却没有纳入慢病管理中去。当我们都能活着的时候，就想着活得好不好，这样才能做好眼科疾病的慢病管理工作。

糖尿病有三级预防，一级预防糖尿病，能不能不得糖尿病，得了以后能不能不得并发症，得了并发症能不能不死人。那么，在眼科中，就是能不能不得青光眼，能不能不影响生活质量，能不能不瞎。都是同样的道理。

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