直播预告：眼底病离我们远吗？

眼睛是人体中结构最精密复杂的器官之一，也是十分重要的器官。但随着社会的发展，物质生活的丰富以及工作、生活压力的增加，人们要面对的眼科疾病挑战越来越多。近视、弱视、白内障、青光眼、视网膜疾病等，都带来了沉重的心理负担和精神压力。那么眼科疾病该如何进行预防？本期节目主题所讲的“眼底病”具体是指什么，它们离我们到底有多远呢？

2020年6月6日（周六）上午10:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院眼科常务副主任陈有信教授进行视频访谈，与大家在线分享眼底病的防治措施。

专家简介

陈有信，北京协和医院眼科教授、常务副主任，中华医学会眼科学分会秘书，中华眼科学会青年委员会主任委员、中国医师协会眼科医师分会委员、副总干事兼秘书、《中华眼科杂志》《中华眼底病杂志》及《基础与临床杂志》、《临床眼科杂志》编委。

擅长：老年黄斑变性、中渗、高度近视眼底病变、糖尿病视网膜病变、黄斑裂孔、黄斑前膜、黄斑水肿、玻璃体出血浑浊及其他疑难眼底疾病的手术及激光治疗，尤其是黄斑病变的诊治。

眼睛是人体中结构最精密复杂的器官之一，也是十分重要的器官。但随着社会的发展，物质生活的丰富以及工作、生活压力的增加，人们要面对的眼科疾病挑战越来越多。近视、弱视、白内障、青光眼、视网膜疾病等，都带来了沉重的心理负担和精神压力。

在我国，有眼疾的患者多达数亿，在致盲率较高的眼病中眼底病患者占了相当高的比例，而且眼底病患者的致盲大多数是不可逆的，正因此这也是防盲治盲的重点。那么眼底病该如何进行防治呢？现代生活中少不了电子产品的使用，经常用眼的人群该如何保证眼部健康呢？欢迎收看本期节目。

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