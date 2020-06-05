“目”浴阳光，用眼卫生要知道

2020年6月6日是第25个全国“爱眼日”。今年的宣传主题是“视觉2020，关注普遍的眼健康”。通过历年“爱眼日”宣传教育活动，极大地普及了全民眼健康科学知识，提高了人民群众爱眼、护眼意识，推动了我国防盲治盲和眼健康工作的发展。

2020年06月06日（周六）12:00-13:00，“人民好医生”客户端将邀请北京同仁眼科中心主任王宁利教授进行视频直播，结合新冠疫情中近视防控的重点，科普怎样才是正确的用眼卫生，千万不要错过。

专家简介：

王宁利，教授（主任医师），全国政协委员，北京同仁医院眼科中心主任，全国防盲技术指导组组长，中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员，首都医科大学眼科学院院长，国际眼科学院院士，亚太眼科学会主席，中国医师协会眼科医师分会会长，《中华眼科杂志》总编辑；世界青光眼协会理事会成员，亚太青光眼协会理事会成员。眼科学国家教育部重点学科、卫计委临床重点专科的学科带头人。王宁利教授从事眼科临床与科研工作35年，完成手术约2万例，是中央保健会诊专家。

王宁利教授四次入选Elsevier高引学者榜；两次被英国眼科医师杂志评为全球最具影响力百名眼科医生；2014年入选国际眼科科学院院士。在国际上荣获亚太眼科学会高级成就奖，亚太青光眼学会亚太奖，中美眼科学会金苹果奖、世界青光眼学会高级临床科学家奖。亚太眼科学会Auther Lim 奖等。作为第一完成人获“国家科学技术进步二等奖”2 项，省部级一等奖4 项。荣获全国创新争先奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中国医师奖，周光召“临床医师奖”、谈家桢临床医学奖、吴阶平-杨保罗?杨森医学药学奖，被评为全国先进工作者、北京市突出贡献专家，2013年首批入选“北京学者”计划。

擅长：青少年眼健康及近视眼防控、青光眼发病机制与临床诊治研究。

用眼卫生是指合理用眼，避免视觉疲劳，眼睛酸痛不适症状的发生，避免视力下降。广义的用眼卫生还包括主动让眼睛放松、休息的一些事项。

用眼时注意光线合适

大多数情况下，视力下降与光线不佳有关，适合于阅读/书写的光线亮度为300-500Lux左右。看电视、用电脑时，也应该有一定的背景光。书桌前学习时应该应用光线适宜的护眼台灯。

用眼时要距离适合

近距离用眼是影响视力的另一重要因素，专注用眼（看书/电脑/电视）时，眼肌一般处在调节状态。近距离看书要保证33cm以上的距离，能够减少调节的疲劳。看电视时，眼与电视的距离大于荧光屏对角线长的5-6倍。

缩短近距离用眼时间

长时间、近距离用眼，会导致眼肌过度调节，难以恢复，应尽量避免。通常，近距离用眼时，隔45～50分钟休息10～15分钟，休息时尽量远眺、或适度按摩一下眼睛。

主动放松眼睛

首先，充足的睡眠无疑是放松眼睛的好办法。其次，多一些户外活动，在促进眼部血液循环的同时，还可以帮助放松眼部神经，其对视力保护作用不言而明。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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