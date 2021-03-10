妇科炎症反复，或因你太“干净”了

阳春三月，岭南地区雨水多，空气潮湿，是妇科炎症的高发期。妇科专家提醒，有些妇科炎症反复发作，与女性过度清洁，破坏了阴道内的菌群有关；如果是念珠菌感染引起的妇科炎症，治疗要规范，且需要伴侣一同治疗。

过度清洗破坏菌群平衡

有些女性反复受妇科炎症的困扰，感到很困惑，就诊时问医生“我已经很注意卫生了，每天洗澡时都用专门的护理液清洗阴道，内裤上用护垫一天换几个，几乎都快成洁癖了，为何还会得妇科炎症？”

广州中医药大学第一附属医院妇科庞震苗教授介绍，这部分女性反复受到妇科炎症的困扰，恰恰就是因为“太干净”了。所谓过犹不及，过了头，好事就会变坏事。阴道炎多数是在感染情况下发生的，但也有情况是在阴道内平衡被破坏，阴道内菌群失调下发生的。前者的确是感染引起的，需要塞药；但后者却往往是因为冲洗太多，或消炎药用太多，有益菌大量流失导致的。所以，建议女性朋友洗澡时正常洗外阴即可，切勿自行冲洗阴道；另外非经期勿使用护垫，别自以为护垫干净，殊不知其中的胶垫不透气，反而导致微环境潮湿不透气，更易滋生细菌；也不要长期穿着人造纤维内裤和紧身牛仔裤，不透气容易引发阴道炎。

念珠菌感染要夫妻同治

念珠菌阴道炎是女性的常见疾病，大约75%的妇女一生中至少患过1次，真正给女性带来困扰的是念珠菌反复感染。造成念珠菌感染易反复的一个重要原因是没有做到夫妻同治。“我又没有不舒服，凭什么要我用药？”这是很多男人听到让他也要用药时最常见的反应。庞震苗教授解释，念珠菌感染不是性病，但可以通过性生活交叉感染，不过大多数男人感染念珠菌后并没有不适的症状，但他仍然是个念珠菌的携带者。如果不进行治疗，女性刚刚治疗好后，通过性生活又会被再次感染。

在门诊中一位女患者如果被确诊为念珠菌感染，医生在给她开具内用外用药物之外，还会额外开一支外用药膏，鼓励女患者劝说丈夫同时接受治疗。在治疗期间，生活中也要有所注意。另外，念珠菌阴道炎患者的内裤、洗澡用的毛巾都要和家人分开洗涤、晾晒。念珠菌对热的抵抗力不强，可以用热水烫一烫内裤，或使用消毒液浸泡。念珠菌阴道炎治疗好以后，也要养成内裤单独洗涤的习惯。