专家热议人口老龄化：预防先行 守护中老年人健康

人民网北京3月9日电（记者毕磊）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办六届。

3月5日，在主题为“健康中国 预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，与会嘉宾就健康老龄化面临的挑战和机遇、如何推进成人疫苗接种、实现健康老龄化等多个话题进行了深入的讨论，并分享了精彩观点。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长毛群安，全国政协委员、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业，中华预防医学会专职副会长兼秘书长梁晓峰，中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静，全国政协委员、北京丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆，北京医院皮肤科主任常建民参加了本次专场论坛圆桌讨论环节。

人口老龄化挑战和机遇并存

毛群安在论坛中指出，“我们国家进入人口老龄化阶段，是经济社会发展的结果，也是国家今后一个时期的基本国情，按照专家的预测统计，我国60岁以上人口的比例已经达到了2.5亿左右，预计2025年将突破3亿人。”

毛群安表示，我国人口老龄化面临着基数大、占比高、增速快的特点。人口老龄化对经济运行全领域，社会建设各环节，社会文化多方面，乃至于国家综合实力和国际竞争力，都具有深远的影响，挑战和机遇并存。为了实现健康老龄化，国家坚持以人民为中心，把人民健康放在优先发展战略地位，树立了大卫生、大健康的理念，提出了新时期卫生健康工作的方针。

提升老年人健康素养要以预防为主

全国政协委员王建业更关注健康老龄化的问题。他指出，中国人均预期寿命为77岁，但人均健康预期寿命仅68.7岁，有8年多时间是带病生存，“如何缩短带病生存的年限，这个问题是我们下一步需要努力的。”

另外，王建业也谈到了中国人口老龄化的态势，“虽然我国老年人口绝对值很高，在2.54亿到2.56亿之间，但还是年轻老人比较多。”他认为，目前问题不是很严重，但等进入深度老龄化的时代，或许会给政府、社会、家庭都带来非常沉重的负担。因此，在今年两会期间，他会针对如何实现和推进健康老龄化，特别是深度老龄化将给社会带来的问题提出建议。

王建业强调，应对老龄化问题最重要的还是健康教育，让老百姓了解疾病不是老年得的，一定要从年轻的时候开始重视。

吴静表示，中老年人慢性病患病率比较高，研究数据显示，近75% 的老年人群至少有一种慢性病，而1/5的老年人有三种及以上的慢性病。考虑到多病共患、多病共存的现状，在防控上应该关口前移、预防先行、多病共检、多病共管和多病共防。

预防为主是结合对科学规律的认识提出的，落实起来需要考虑全链条，更是系统的社会工程。吴静坦言，“通过‘预防为主、医防结合’，很多慢性病都可以得到有效防控。此外，通过践行健康生活方式、倡导中老年人接种适宜疫苗，如肺炎、流感或者带状疱疹疫苗等，及时‘治小病、防大病’，都有助于提升我国中老年人的健康水平。”

梁晓峰在论坛上表示，从公共卫生和预防医学角度来说，给中老年人强调健康生活方式，首先要建议戒除不良生活嗜好，其次要培养中老年人、特别是慢性病患者的就医意识。从社会服务层面上来看，除了卫生系统，其他社会服务系统也要给老年人创造适合养老的社会环境。梁晓峰认为，中国针对老龄化工作做了很好的准备，有政府强有力的领导，也有专业机构的支持，但是与发达国家的水平相比，中国老年服务事业还处于发展阶段。

疫苗为中老年人健康助力

随着人口老龄化加剧，多种慢性疾病并发症发病率呈上升趋势，严重影响中老年人的生活生存质量，该如何从源头加以预防控制呢？

王华庆表示，在保障中老年人健康方面“预防先行”非常重要。疫苗因其预防效果明显、成本效益较高、实施操作便利，是疾病预防的最佳措施之一。目前国家已将疫苗定位为公益性产品和战略性产品，为了更好地发挥疫苗的作用，需要保证疫苗接种过程中的公平性，让所有应种的人群免费接种免疫。随着工作的推进，相信也会有更多的疫苗品种纳入国家免疫规划。

“我们需要进一步开展疫苗研究，加强疫苗使用，让疫苗的作用能够得到更好的发挥。”王华庆如是说。

据了解，一些城市已将中老年人接种的疫苗纳入免疫规划。比如广州就将65岁以上户籍老年人纳入了免费接种流感疫苗的范畴。其他非免疫规划内的创新疫苗的引入，也进一步为中老年人的健康生活提供了保障。以带状疱疹疫苗为例，它能在50岁及以上中老年群体中产生超过90%的预防效力，这对带状疱疹易感人群而言，无疑提供了一种非常难得的预防手段。

“从数据来看，北京、上海这样的地区，老年人流感疫苗接种率不足50%。其中可及性是一个比较突出的问题，就是怎么用现有的卫生系统的力量给这些高龄的、失能的老人提供预防接种。”梁晓峰认为，下一步需要卫生系统、社会服务系统、志愿者系统做好准备，改造当前公共卫生的突出问题，保护中老年人健康。

北京医院皮肤科主任常建民提出，除了慢性病的困扰，中老年人因免疫力随年龄增长而不断下降，也容易成为众多其他疾病的易感人群。他举例道：“除了大家熟知的流感和肺炎，老年人或免疫功能低下者，其实也是带状疱疹的发病高风险人群，其症状为在皮肤上产生水疱样皮疹，俗称‘缠腰龙’、‘蛇缠腰’、‘生蛇’等，是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的感染性皮肤病。带状疱疹的发病率和严重程度随年龄增长而增长，50岁以后尤为明显。有研究显示，大概有三分之一的人一生中会得带状疱疹。”

“带状疱疹让患者产生剧烈疼痛感，病越重越疼，而且年龄越大的人疼痛感越强。”常建民提到，带状疱疹有两种疼痛类型，一种是在发病的时候产生疼痛感，另外一种是症状消除后依旧疼痛，即带状疱疹后神经痛，这是带状疱疹最常见的一个并发症，可能持续疼痛十到二十年，严重者夜不能寐。带状疱疹后神经痛发病率在整体带状疱疹患者中的比例大概为9%到34%。常建民表示，一些国家的权威机构会把接种疫苗作为预防中老年人带状疱疹的一个重要手段。

构建医防融合服务体系

医防融合的交叉点到底是什么？“我觉得社区卫生服务中心和乡镇卫生院，是最好的医防融合的交叉点。”吴浩指出，从这次疫情的防控也可以看到，仅靠医疗部门不能完成抗疫的伟大胜利。比如新冠疫苗的接种上，方庄社区开辟了很多临时接种点，即腾出居委会的房间，由医护人员上门去打，如此一来既解决了便捷性的问题，也解决了留观空间的问题。如今，更是每个街道都设立了接种点，已经接种了几千万人次。通过去年一年的疫情防控，越来越多的人意识到社区卫生工作的巨大的作用，老百姓对社区的医务人员的需求越来越多。

吴浩坦言，维护人民群众健康，公共卫生是重要防线。他建议，要建立健全组织管理体系，实行属地健康责任落实制度。在社区层面由街乡居委会牵头，组织各职能部门建立健康管理委员会，社区卫生服务中心提供健康服务技术支持，明确各职能部门功能和职责，普及健康知识，传播健康理念，引导居民主动关注健康，不断提升群众健康水平。