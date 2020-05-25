张晖：促进健康老龄化 积极构建老年健康服务体系

人民网北京5月25日电 25日，国家卫生健康委老龄健康司一级巡视员张晖做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“共同探索全民健身发展之路”的专场论坛上，张晖表示，积极应对人口老龄化关系到国家发展的全局和亿万百姓的福祉。要积极推动健康老龄化，不断完善老年健康服务，提高老年人健康水平。

近年来，我国老年人健康状况有所改观，但仍不容乐观。“21世纪人口老龄化在全世界都是不可逆转的，也是今后较长一段时间我国的基本国情。应对人口老龄化、实现健康老龄化是最经济、最成功的方法。”张晖指出，健康老龄化需要从生命全过程的角度，对影响健康的因素进行干预，营造有利于老年健康的社会环境，进而延长健康预期寿命，提高老年人的健康水平，减轻家庭的养老和医疗负担，更大程度降低人口老龄化对社会发展产生的消极影响。

对于实现健康老龄化目标，张晖建议，要积极推动树立每个人是自己健康第一责任人的理念。提高老年人的健康素养，做好健康促进和预防保健。要推动老年医疗服务模式从以疾病为中心的单病种模式向以患者为中心的多病共治模式转变，构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。坚持医养结合，推动以健康理念重塑养老服务体系，实现健康养老。

此外，张晖提出，要在常态化疫情防控中做好老年人的日常防护、健康服务和照顾服务工作，切实保证老年人的生命安全和身体健康。未来，国家卫生健康委老龄健康司还会组织开展各类项目，不断完善老年健康服务体系，丰富老年健康服务的内容，提高老年人健康获得感和健康水平。