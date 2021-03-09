专家业界聚焦心脑血管领域：探索“十四五”健康中国“心”路径

人民网北京3月9日电 （郭冠华）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第六届。

在人民网·人民健康、心血管健康联盟共同举办的“守护心脑血管 共享健康中国”专场圆桌论坛上，专家学者以及医药行业的一线从业者以“线上线下”的方式齐聚一堂，就加强健康宣教体系建设、提升心血管疾病救治能力等一系列问题进行深入研讨，探索“十四五”健康中国“心”路径。

建设胸痛中心 提高心血管疾病救治水平

“十四五”规划提出了“全面推进健康中国建设”的重大任务。心脑血管疾病是我国居民第一位死亡原因，具有高患病率、高致残率、高复发率和高死亡率等特点，已成为重要的公共卫生问题，《关于实施健康中国行动的意见》将实施心脑血管疾病防治行动列为15项专项行动之一。

全国政协委员、中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心内科主任医师霍勇表示，在政府、社会、行业和广大心血管医生的共同努力下，中国胸痛中心建设取得了丰硕的成果。接下来，胸痛中心建设应当有效地实现“三全”模式，也即全域覆盖，全员参与和全程管理，推动医疗机构的救治向区域延伸，启动全县、全市、全省联动模式，最终实现防、救、治的结合。

全国政协委员、北京医院心脏中心主任杨杰孚介绍，近年来，中国心血管健康联盟在全国建立了几千个胸痛中心、心衰中心、房颤中心，提高了救治能力，推动了分级诊疗，让健康服务惠及更多百姓。

“以心衰中心为例，从2017年开始到现在，覆盖全国31个省市、1500多家医院，上传数据超过14万，应该是全球最大样本量。”杨杰孚说，“规范化治疗、规范化诊断、规范化随访、规范化管理起到了非常重要的作用。统计数据显示，通过这些中心的建设，病人的生活质量明显改善，死亡率有所降低。”

“提高基层救治能力不可能全方位、全面出击，需要有一个突破点、一个抓手，建立一个平台。”河北省胸痛联盟主席、河北医科大学第二医院心血管内科首席专家傅向华表示，要进一步深入推动和开展胸痛中心，通过胸痛中心和胸痛救治单元建设，进一步连带心血管学科建设和其他中心协同发展。胸痛中心建设目前取得的成功，不仅是在形式效果、理念架构上，还在于本身标杆和带头作用，可利用现有模式推广，完善预防、诊断治疗、管理、康复一体化流程。

防治心脏性猝死 需进一步推广AED普及

在心血管疾病死亡中，心脏猝死者超过一半，其中一大部分猝死发生在院外。为进一步推广AED普及，杨杰孚今年的提案正是关于“出台AED（自动体外除颤器）国家标准，提升我国心血管急救能力”。杨杰孚表示，在提案中提出了以下几点内容：一是国家要大幅增加AED数量，由国家出资、企业捐赠、单位自行购买等方式在机场、车站、体育馆、企事业单位等地放置AED；二是由国家卫生健康委制定国家标准，由行业学会联合培训推广AED使用；三是完善相关法律法规，保障施救者权利。

“我国每年心源性猝死者人数居全球之首。近年来，我国抢救率有所提高，但总体抢救水平依旧不足。”中国医学救援协会会长李宗浩表示，要进一步提高我国急救抢救率，需要相关部门出台有关AED设置及管理标准政策，并有序地推动执行。采用强制性的措施，着力提高AED的普及率，更加科学规范指导AED铺设和使用。

进一步提升基层诊疗能力 破壁医疗服务质量差异化

华中科技大学同济医学院附属协和医院副院长黄恺介绍，我国地域辽阔，各地区医疗服务水平发展不平衡。要缩小这一差距，要建立统一标准，促进医疗服务效果同质化，加快质控提升速度，加强信息网络建设，弥补各地医疗服务水平发展不均衡现状。

上海市第十人民医院心脏中心主任徐亚伟表示，医疗服务水平发展不平衡的地方要建立区域医疗中心，区域医疗中心地发展能从根本上解决发展不平衡问题，推进分级诊疗工作开展，进一步加强基层首诊、双向专治、上下联动、急慢分治。建立区域医疗中心需要行业引领，推动建立治疗标准。另外，要以可落地、可复制，能快速发展为目标，建立区域医疗中心，并在建设区域医疗中心过程中，建立技术标准，做好规范化培训。

预防心脑血管疾病 加强健康宣教体系建设

实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主,倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病。对于心脑血管疾病而言，预防的意义更加重要。如何让预防落在实处，促进心脑血管疾病早筛、早诊、早治？

全国政协委员、中国心血管健康联盟主席、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士表示，针对血管性疾病日益严峻的防控形势，国内外学者逐渐认识到单个疾病研究的局限性。葛均波认为，“泛血管疾病”概念的提出，正是对心血管疾病发生规律及特征系统性地重新认识。革新了以往头痛医头、脚痛医脚的理念，把患者作为一个整体去看待，从源头上预防血管性疾病的发生。“希望国家能够从‘泛血管’这个抓手上，从疾病预防、治疗到康复能够有所作为，助力实现健康中国2030目标。”

对此，中国人民解放军总医院心血管病医学部主任陈韵岱谈到，加强健康宣教体系建设，有助于提升全民健康素养水平。“科普的主力军不管是医生、护理，还是我们经过培训的宣传员，都要走专业化之路；科普的宣传也要做到‘三全’，讲究全程化、全方位、全员参加。”陈韵岱表示，“在传播途径方面，我们也要充分利用新媒体、新技术，通过短视频等新形式来加大传播力度、增强传播效果。”

此外，“远程医疗”也在心脑血管的宣教活动中起到了重要作用。互联网专家队伍在满足患者在特殊情况之下就医需求的同时，也促进了患者和医生之间的交流，为心血管疾病的防治、科普教育带来便利。

阜外华中心血管病医院副院长、心血管内科主任高传玉认为，“坚持预防为主，我们要做到政府主导、专家跟进、科普落地、医保联动。”高传玉说，“如果高血压、高血脂、高血糖和戒烟四个因素同时管理落地，心血管健康的‘拐点’会早日到来。”

天士力医药集团股份有限公司总经理苏晶表示，信息化、大数据应用心脑血管疾病的防治起到重要作用，能够让基层宣传推广更加精准化。同时，企业将继续探索、展开中西医结合防治工作，充分发挥医药企业的作用，为防治心脑血管疾病增添力量。