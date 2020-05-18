高传玉：加强加快互联网医疗建设 迎接心血管疾病“拐点”

人民网北京5月18日电 18日，中国胸痛中心联盟副主席、阜外华中心血管病医院副院长高传玉做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，高传玉建议，加强加快互联网医疗建设，完善云医院或者互联网医院相关政策，助力心血管病发病率、死亡率下降“拐点”早日到来。

高传玉提出，互联网在心血管疾病的防治、科普教育、培训方面一直以来发挥着巨大的作用。新冠肺炎疫情发生以来，人们充分体会到互联网技术在临床方面应用的重要性，互联网医疗成为抗“疫”以外医疗的“第二战场”，互联网医院的建设显得越来越重要。互联网医院满足了患者在特殊情况之下就医需求的同时，也促进了医生之间的交流，给医学教育和培训带来便利。

“互联网的安全管理也非常重要，实现互联网诊疗过程中的可追溯、可监管也非常重要。”高传玉表示，互联网医疗需要不断优化，进一步规范网络技术，完善相关政策和规章制度。让老百姓信得过，医生能够像实体医院一样，通过互联网帮助患者更好地进行慢病管理。充分利用互联网技术迎接心血管疾病发病率、死亡率“拐点”的早日到来。