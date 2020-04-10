因数健康汇集千余位心脑血管医生开启公益咨询问诊

专家倡议用“互联网+”手段 助力慢病管理

疫情期间，普通患者担心频繁往返医院可能存在交叉感染风险。对于心脑血管疾病患者，特别是“三高”人群的日常管理和复查越来越重要，这一广阔人群的疾病健康管理需求日益增长。

据《中国心血管病报告2018》显示，中国心血管病患病率处于持续上升阶段。目前心血管病现患病人数约2.9亿，其中高血压患者2.45亿，脑卒中患者1300万，冠心病患者1100万，肺源性心脏病500万，心力衰竭患者450万，先天性心脏病患者200万等。中国慢性病前瞻性研究结果显示，糖尿病患者死亡率显著高于无糖尿病者，除了糖尿病治疗率和控制率低等原因以外，还与这些患者心血管保护药物（阿司匹林、他汀类药物和降压药）的使用率低有关。

3月20日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制印发了《关于进一步推进分区分级恢复正常医疗服务工作的通知（联防联控机制发〔2020〕35号）》，《通知》指出，加强远程医疗服务，开展远程会诊、远程辅助诊断，为异地患者在当地看病就医提供技术支持。鼓励已注册审批的互联网医院开展线上慢性病复诊、诊疗咨询等服务，加强慢性病药品配送保障。

在抗击疫情仍不可松懈的特殊时期，为降低频繁往返医院可能存在交叉感染的风险，帮助解决心脑血管疾病轻症、非危急重症等患者的复诊、用药、居家护理等需求，由人民网指导，人民健康、中国心血管健康联盟、中国县域医院院长联盟联合主办，由葛均波院士、王陇德院士、霍勇教授、周生来教授、孔灵芝教授、苏晞教授等著名心脑血管疾病专家联袂领衔并发起倡议，医渡云集团旗下因数健康在线医疗健康服务平台特别推出“心脑血管疾病互联网健康公益咨询问诊行动”。

千余位心脑血管医生响应号召，汇聚到因数健康平台开启公益咨询问诊

从2020年3月28日起，用户首次注册并登陆因数健康平台，可获得一张“公益咨询问诊券”，进入公益问诊咨询专区，选择合适的医生，使用公益咨询问诊券，预约医生的一对一电话咨询问诊服务。

据了解，截至2020年4月7日，因数健康平台已汇集千余位心脑血管领域医生，开启在线公益咨询问诊，所有医生均在因数健康平台实名认证，涉及心内科、神经内科、内分泌科等科室，其中超过70%医生为三甲医院副高及以上级别的知名专家。

随着全国各大医院恢复正常门诊，逐渐有慢病患者纷纷前往医院。为帮助提高看病效率，减少不必要的等待和奔波，患者线下就诊前，也可先在因数健康平台咨询复诊相关事宜，做好充分的准备再前往医院就诊。

心脑血管疾病患者在面诊后，如有未尽事宜来不及问，回家后也可以登录因数健康平台，查找相应的医生进行咨询，通过互联网与医生保持沟通。尤其是异地患者，通过互联网的方式，有效获得大中城市该疾病领域专家的指导，促进医疗资源下沉。

打造慢病健康管理平台，为患者提供高品质诊后管理服务

医渡云集团旗下健康服务平台因数健康，是以患者为中心的“重专业，高品质，有保障”的慢病健康管理平台，以专属私人医生和团队的模式在线提供疾病健康管理服务。

用户在因数健康可以获得专属私人医生疾病管理、多学科一站式诊后咨询、知名专家视频患教、足不出户合作药店送药上门、居家科普推送等服务。利用医疗人工智能技术，通过提高效率和降低成本，惠及更多人群，特别是患有心脑血管疾病的慢性疾病患者。