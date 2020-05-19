陈韵岱：加快推动互联网医疗普适性 倡导健康生活方式

人民网北京5月19日电 18日，解放军总医院研究生院院长兼第六医学中心血管病医学部主任陈韵岱做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，陈韵岱表示要加快推动互联网医疗的普适性，在防疫的同时加强心脑血管疾病的防控，倡导健康的生活方式。

陈韵岱表示，在疫情防控常态化的情况下，要调整和加强心脑血管疾病的预防和诊疗模式。疫情期间，受防疫需求的影响，患者都处于长时间居家隔离状态，在慢病管理过程中，患者的用药以及咨询等问题通过互联网医疗得到了一定的解决。在后疫情时期，可以进一步加速推动5G信息化、大数据分析、人工智能技术在互联网医疗行业的应用，国家相关部门加快配套相关支持政策，尽快实现互联网医疗的普适化使用。

“当前，我们的慢病管理工作存在‘断档’，即患者出院回到社区医院或家庭后，专科医师、社区全科医师、家庭医生之间在病人的全生命周期的管理尚未形成体系。”陈韵岱表示，这次防疫攻坚战中，社区公共卫生防护体系得到有力的建设和推动，建议针对已形成的疫情防控社区体系，同步推动针对有效控制血压、心率、血脂等方面心脑血管疾病用药的指导管理及控制多种危险因素的健康宣教。此外，她还建议，心脑血管患者在生活中要更加关注睡眠质量、有氧运动和合理膳食，积极倡导健康的生活方式。