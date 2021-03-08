张黎刚：健康中国从升级职工健康体检开始

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国“两会”健康中国人系列圆桌论坛在京举行。来自医疗健康领域专家及行业嘉宾围绕“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”主题展开了深入探讨，其中爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚呼吁，应在保护好患者隐私权益的基础上，加强重点人群乙肝、丙肝筛查工作，提高早筛、早诊率，提高普通人群防治意识。

爱康集团创始人、董事长兼CEO 张黎刚（陈晨 摄）

有数据表明，我国接触职业病危害因素的人群约有2亿，职业病危害因素已经成为影响成年人健康的重要因素。且近年来，随着我国人口老龄化和工业化、城镇化进程的不断加快，加之慢性感染、不健康生活方式等因素的逐渐积累，我国癌症总体发病率和死亡率呈现逐年上升趋势。如何加快推进健康中国行动，尤其是推动职业人群的健康管理，是全社会正在面临的一大难题。

呼吁：隐私之上，加强乙肝等筛查工作

张黎刚表示，肝癌防治在于早筛、早诊，重点人群应尽可能全地进行筛查、检查。应在保护好患者隐私权益的基础上，加强重点人群乙肝、丙肝筛查工作，提高早筛、早诊率，提高普通人群防治意识。

据数据统计显示，每年在爱康体检的人群约有800万，但参与乙肝、丙肝筛查的人数也就大致在10%左右，这就导致很多潜在患者错失了治疗的最佳时机。就目前的医疗技术而言，肝癌早期干预是完全可以达到有效防治的，而且随着新技术的出现，可以在体检中筛查出更早期的肝癌隐患，便于后期尽早进行预防和治疗。

爱康个性化体检，让早筛更精准

近年来，肿瘤发病呈年轻化的趋势愈发明显，针对职场肿瘤潜在风险人群如何精准做到早发现、早诊断、早治疗的问题，张黎刚认为体检应根据个体的差异化，做个性化体检，“爱康前几年就率先提出个性化体检方案。即体检之前，体检者在系统内输入生活习惯、家族史、疾病史等信息，然后由大数据智能系统生成针对性体检方案，当然，这背后是三甲医院专家多方论证的结果。”

事实证明，有很多癌症在早期被发现的话，治愈率是非常高的。近几年，随着新技术的出现与应用，针对女性群体中高发的乳腺癌，已经能够通过“BRCA1/2基因检测”有效地进行精准早筛。

不同岗位的人群，其疾病发病风险也不相同，比如常年在空气污染环境下工作的人，肺癌发病率明显高于其他人。“对于特定行业、特定环境的高危职业人群，确实需要通过早期个性化筛查的方式对疾病隐患进行发现、干预、治疗。”张黎刚说。

大数据在未来健康管理中将发挥重要价值

对于未来健康管理的发展方向，张黎刚表示：“在大数据时代，医疗大数据信息的应用相比订餐、订机票等信息更为敏感，因为涉及到个人的健康隐私状况。就新冠疫情防控中大数据在我国的成功应用来看，其实可以找到一个平衡点，去发挥其更大的价值。”

最早在医疗领域应用人工智能的是IBM Watson。但就算应用了先进的AI技术，最难的题还是治疗癌症。癌症的治疗手段在不断的变化、改进，是一个动态的过程，与疾病筛查、辅助诊断相比，跟踪难度显然更高。对于中国这样的一个医疗资源不足，同时高度不平衡的国家，人工智能在早期筛查与诊断领域的应用，变得越来越重要。比如爱康引进的Airdoc人工智能视网膜影像技术，以庞大的数据库为基础，通过眼科专家的临床经验，利用AI去筛查体检中发现的眼底异常状况，并且及时告知患者，到专科医院做进一步的诊断、治疗，从而实现精准防治。“在今天这个算法医学的时代，无论是大数据还是人工智能，在跟踪、诊断筛查中都可以发挥极大价值，因为系统维护成本相较医护人力成本来说，是很低的，而精准度越来越高”。

张黎刚认为，未来，在健康体检行业里面首先要采集足够多的数据，然后再通过人工智能进行数据分析，以动态的数字变化，让每个人更加了解自己的健康状况，从而有效加强个人健康管理，这也是爱康集团持续努力的方向。