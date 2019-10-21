爱康集团张黎刚：人工智能医疗大数据，如何定义精准健康管理未来

为助力职业人群健康管理，引导职业人群建立正确健康观，10月16日，爱康集团作为健康管理战略合作单位，与人民网·人民健康、中国健康管理协会合作举办 “2019中国健康管理与健康保障高峰论坛”活动。原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之，国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员、原卫生部疾控局副局长孔灵芝，中国健康管理协会会长郭渝成少将、中国保险行业协会秘书长商敬国、人民网总编辑罗华，全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁，中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院健康管理研究院院长曾强，爱康集团创始人、董事长张黎刚等嘉宾出席本次论坛。

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚发言

会上，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎以“人工智能医疗大数据，如何定义精准健康管理未来”为主题进行演讲。他表示：“传统的健康管理仅限于当前医疗和身体相关的数据，与当前的健康管理数据的静态管理。爱康集团将在即将发布的新一代体检报告中，在历史数据和当前数据的基础上，对于未来可能出现的风险作出更为精准的预测。这是对于个人健康更为精准的定位和评估，在健康管理上更具有意义。”

“集团致力于以科技创新引领健康管理模式的变革。”张黎刚指出，“几年前爱康推出体检宝，提供体检个性化解决方案，就是为了解决体检行业的痛点，解决企业员工体检千篇一律的问题。爱康全面引入人工智能和大数据分析，是为了全面提升体检行业的数据分析能力，希望通过人工智能、大数据、精准医疗来推进精准化健康管理的发展。”

张黎刚介绍，近年来爱康集团一直致力将人工智能和大数据应用到健康管理中。他表示：“通过爱康和诺辉的检测，筛查直肠癌检出率是万分之六，比全国的发病率高出一倍，不光如此，癌前病变检出率是万分之七十四。创新技术能够帮助我们更早发现疾病隐患，比传统方式更有效率。同时，集团旗下体检中心引进了Airdoc人工智能解决方案，通过Airdoc检测，已经发现了两例视乳头水肿，并分别在北京宣武医院和天坛医院确诊为颅内肿瘤，且均为30岁及以下的女性。做眼科检查发现脑瘤，这在我们启动这个项目时是没有预料到的，传统脑瘤的发现方法多为磁共振和CT，而Airdoc人工智能只需要一张眼底照片就能发现很多身体疾病风险，这大大提高了重大疾病早发现、早诊断、早治疗的几率。”