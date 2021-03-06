我国老百姓的营养现状怎么样？五大核心问题披露

2021年2月25日上午，中国营养学会发布了《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》（下称《报告》），同时就《中国居民膳食指南》修订工作进展进行了介绍。膳食指南到底是做什么用的？《报告》跟膳食指南到底是什么关系？我国居民目前的营养状态怎样？关于这些问题，会上专家都给予了解答。

我国居民的营养状况明显改善

膳食不平衡、高油高盐摄入仍存在

中国营养学会副理事长、中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强代表《中国居民膳食指南》科学报告工作组发言时，首先表达了一个基本结论：随着社会经济的发展，我国居民的营养状况和体格明显改善。《报告》指出，新中国成立70多年来，我国的营养保障和供给能力显著增强，人民健康水平持续提升，人均期望寿命从35岁提高到77.3岁，居民营养不足与体格发育问题持续改善，主要表现在居民膳食能量和宏量营养素摄入充足，优质蛋白摄入不断增加，居民平均身高持续增长，农村5岁以下儿童生长迟缓率显著降低，这些都是食物供应充足、膳食质量提高的主要贡献。

而说到问题，主要有下面五个方面：

一是膳食不平衡的问题突出，成为慢性病发生的主要危险因素。高油高盐摄入在我国仍普遍存在，青少年含糖饮料消费逐年上升，全谷物、深色蔬菜、水果、奶类、鱼虾类和大豆类摄入普遍不足。

二是居民生活方式明显改变，身体活动总量下降，能量摄入和消耗控制失衡，超重肥胖成为重要公共卫生问题，膳食相关慢性病问题日趋严重。

三是城乡发展不平衡，农村食物结构有待改善。农村居民奶类、水果、水产品等食物的摄入量仍明显低于城市居民，油盐摄入、食物多样化等营养科普教育急需下沉基层。

四是婴幼儿、孕妇、老年人等重点人群的营养问题应得到特殊的关注。

五是食物浪费问题严重，居民营养素养有待提高。

丁钢强在现场也建议大家，在日常的饮食安排中，要把食物多样放在第一位，多摄入全谷物、蔬菜、水果、蛋类、海产品、奶类、豆类和坚果等食物，减少盐、油、添加糖和酒精等食物的摄入。

有90多个国家（地区）有“膳食指南”

其中有十个关键词是“全球共识”

《报告》中通过对世界各国46个英文版本的膳食指南全文、91个来自不同国家（地区）的膳食指南图形进行梳理，汇集研究了相关关键推荐、食物信息和消费指导的信息。

各国指南推荐条目中关键词出现的频率最高的十个关键词如下：“蔬菜/水果”“盐/钠”“脂肪”“糖”“体育运动”“水”“奶及制品”“谷物”“鱼”“食物多样性”。

世界各国膳食指南越来越关注膳食模式的平衡、合理及健康，不同地区和国家根据各自的膳食特点，提出不同的健康膳食模式，如地中海饮食模式、DASH饮食模式、美式健康膳食等。《报告》采用文献检索综述的方法阐述了国内外具有代表性膳食模式和健康关系研究结果。

我国的《膳食指南》将每5年修订一次

在问答环节，有人提问：《中国居民膳食指南》和此次公布的《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》到底是一个怎样的关系？对于这个问题，中国营养学会杨月欣理事长做出了比较通俗易懂的解答。

《科学研究报告》和我们后期要发布的新版《中国居民膳食指南》其实就是一个前置研究和后期决策的关系，通过这样一个研究我们来决定在新版的《中国居民膳食指南》当中我们要推荐什么、限制什么，中国居民的膳食模式应该是怎样的，就是这样一个关系。这个关系还包括定量，比如吃多少，这个都需要用科学、用证据来做出决策。

《中国居民膳食指南》尽管起步比较晚，从1989年才开始制定中国第一版的《中国居民膳食指南》，但之后也在1997年、2007年、2016年不断进行了修订和完善。

目前，正在对现行的《中国居民膳食指南（2016）》进行修订。今后，我国每5年修订更新一次。

所以，为了更好地修订《中国居民膳食指南》制定新版膳食指南，充分利用营养素和食物与健康的科学研究成果，中国营养学会成立《中国居民膳食指南》科学报告工作组。