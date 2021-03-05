全国政协委员吴浩：坚持医防融合的同时，推进健康老龄化

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国 预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，全国政协委员、北京丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩建议，全社会应该主动学习科学的健康知识和技能，并将这种技能赋予实践之中。

全国政协委员、北京丰台区方庄社区卫生服务中心主任 吴浩（陈晨 摄）

在谈到公立医院如何坚持医防融合的同时推进健康老龄化的问题时，吴浩认为， “公立医院的职责在于医疗，疾控部门的职责在于预防和科学研究。如果说让这两者结合，我觉得可能是在社区卫生服务中心形成交叉点、融合点。”

吴浩以社区接种新冠肺炎疫苗为例，为了在最快的时间内让方庄地区的应种人群接种，该社区充分发挥了协同群防功能。一方面，请医务人员提供技术支持，并指导社区接种所需准备场地、设备和相关保障措施；同时，社区开辟多个临时接种点，安排居委会的房间以便接种后留观。“我们尽最大可能发挥社区的组织协同作用，让老百姓在家门口就可以便捷地接种疫苗。”此外，考虑到新冠疫苗对安全性有较高的需求，吴浩建议，未来是否可以开辟更多的疫苗接种点，并简化接种流程。他还强调，作为百姓身边的健康管家，社区能够为大众提供如慢病管理、接种疫苗等服务，更多起到医防融合的居民健康“守门人”作用。

社区卫生服务，关键在“人”。在如何提高社区医务人员的工作积极性和创造性的问题上，吴浩认为，工作机制的设计需要让社区医务工作者产生社会价值感。如今大众对中国的医疗机构有一种误解，认为社区医疗机构和社区医护工作者是低级别的，造成社区卫生中心的人才缺失。在吴浩看来，事实并非如此，相互协作是各层级医护工作的分设的宗旨，而社区医护人员作为基层健康的守门员，扮演着非常重要的角色。我们要让植根于社区的医务工作者拥有广阔的职业发展前景。