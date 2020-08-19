热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

基层医生代表吴浩：社区防控是疫情防控的坚强堡垒

2020年08月19日17:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。关于“如何提升基层公共卫生、社区卫生服务人员的工作积极性，能够更好地保障他们的工作权益”的问题，基层医生代表、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩作出回应。

吴浩表示，应该从两方面入手：一是继续完善政策支持，并将相关政策落实到位。稳定基层卫生人员队伍，提升人员素质，引导媒体，民众宣传。提升基层医务人员的形象和职业的荣誉感。二是基层医疗机构也要努力改善服务能力，对基层医务人员开展多层次培训，树立基层医务人员正确的价值观，强化岗位胜任力，提升医务人员的职业素养，搭建职业发展平台，全方位提升基层医务人员的职业发展前景，使其成为居民身边的大家民医，从而扎根于基层，更好服务于百姓。

“社区防控是疫情防控的坚强堡垒。”吴浩希望，全社会去理解、支持、尊重战斗在一线的基层医务人员。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn