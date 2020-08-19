基层医生代表吴浩：社区防控是疫情防控的坚强堡垒

人民网北京8月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。关于“如何提升基层公共卫生、社区卫生服务人员的工作积极性，能够更好地保障他们的工作权益”的问题，基层医生代表、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩作出回应。

吴浩表示，应该从两方面入手：一是继续完善政策支持，并将相关政策落实到位。稳定基层卫生人员队伍，提升人员素质，引导媒体，民众宣传。提升基层医务人员的形象和职业的荣誉感。二是基层医疗机构也要努力改善服务能力，对基层医务人员开展多层次培训，树立基层医务人员正确的价值观，强化岗位胜任力，提升医务人员的职业素养，搭建职业发展平台，全方位提升基层医务人员的职业发展前景，使其成为居民身边的大家民医，从而扎根于基层，更好服务于百姓。

“社区防控是疫情防控的坚强堡垒。”吴浩希望，全社会去理解、支持、尊重战斗在一线的基层医务人员。