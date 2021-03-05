每种通便药都有适宜人

受访专家：陆军特色医学中心战创伤医学中心主任张连阳

慢性便秘很常见，发病率随年龄增加而上升，老年人群中15%~20%为便秘患者，其中女性患病率比男性高，中国约有超过7000万女性饱受慢性便秘的困扰。除生活方式干预外，治疗慢性便秘最常用的是通便药物，依据患病人群和药物特点，主要分为以下七类，患者可对照参考使用。

1.容积性泻药，包括欧车前、聚卡波非钙，粗加工的麸皮也是很好的容积性泻药。这类泻药不被肠壁吸收，通过吸收肠管内水分后膨胀，从而增加大便量，扩张肠道容积，刺激肠蠕动，引起排便反射，进而起到缓解便秘症状的作用。用药过程中应补充适量水分，以防肠道机械性梗阻。粪便嵌塞、疑有肠梗阻的患者应慎用。

2.渗透性泻药，常见的有聚乙二醇、山梨糖醇、乳果糖、盐类泻剂等。口服后在肠道内形成高渗状态，保持甚至增加肠道水分，使粪便体积增加，同时刺激肠道蠕动，促进排便，适用于轻度和中度便秘患者。渗透性泻药效果明显，但过度使用可能引起体内水和电解质失衡。此类药物的主要缺点是在细菌作用下可发酵产生气体，会引起腹胀等不适感。

3.刺激性泻药，主要有果导（现已退市）、蓖麻油、大黄、木香理气片、麻仁丸、番泻叶等。刺激性泻药作用快、效力强，药物或者其代谢产物可对肠壁产生刺激作用，使肠蠕动增加，但长期应用会影响肠道水电解质平衡和维生素吸收，可引起不可逆的肠肌间神经丛损害，甚至导致大肠肌无力、药物依赖和大便失禁。

4.润滑性泻药，代表药有开塞露、液体石蜡、甘油栓、多库酯钠等，可以口服或制成灌肠剂。该类药物通过局部滑润并软化粪便而发挥作用，可润滑并刺激肠壁，软化大便，使粪便易于排出，主要适用于有便秘高风险和严重动力问题的老年患者。吞咽困难的患者慎用液体石蜡，以免发生误吸。妊娠、月经期、腹痛、恶心呕吐者禁用。

5.促动力药，代表药物有伊托必利、莫沙必利等。此类药物主要作用于肠神经末梢，增加肠道动力，促进排便。主要适用于排便次数少、粪便干硬的慢传输型便秘患者。常见的不良反应主要有腹泻、腹痛、恶心和头痛等。

6.促分泌药，代表药物有鲁比前列酮、利那洛肽。此类药可刺激肠液分泌，促进排便。鲁比前列酮只能用于18岁以上的成年女性，儿童及成年男性禁用；对该药过敏和机械性肠梗阻病史者禁用；孕妇及哺乳期妇女慎用。利那洛肽禁用于6岁以下的患儿及机械性胃肠道梗阻患者。

7.微生态制剂，如双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌等。此类肠道有益菌可改善肠道微生态环境，促进肠蠕动，缩短结肠传输时间，还能减少肠道内有害物质的吸收。各种人群使用均可防治腹泻、便秘。

一般来讲，老年人首选容积性和渗透性药物，严重便秘可短期应用刺激性泻药；妊娠期使用乳果糖、聚乙二醇的安全性比较好，避免使用蒽醌类和蓖麻油等刺激性药物；儿童可选用开塞露或生理盐水灌肠，以及小麦纤维素、乳果糖和聚乙二醇等，安全有效。当以上治疗无效时，且患者的症状严重影响到工作生活，可考虑手术治疗，但需注意手术有一定复发率，并可能产生相关并发症。（记者 朱广平）