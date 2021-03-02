关于银屑病，这里有你想知道！

银屑病（俗称“牛皮癣”）是人类十大顽症之一，是病程最长且对生存质量影响最大的皮肤病之一。那么，在我国，银屑病发病率如何？该疾病有何临床特点呢？该疾病的发生与哪些因素相关？近日，北京大学人民医院皮肤科主任张建中就这些关于银屑病的相关问题，一一进行了详细解答。

北京大学人民医院皮肤科主任张建中

就诊患者多为中重度患者

“目前银屑病在中国的患病率是0.47%，接近0.5%。换句话说，在中国每200个人中可能就有一个银屑病的患者。”张建中这样介绍到。值得注意的是，银屑病在综合医院的皮肤科的就诊率，大约占到所有疾病的前五位。以北京大学人民医院为例，每年大约6000到7000名患者因银屑病来到该院就诊。

而在前来就诊的患者中约六至七成为中重度患者，这就意味着，这些患者皮疹受累面积超过了10%体表面积。

临床特点主要表现为皮疹

在谈及该疾病的临床特点时，张建中表示，银屑病的临床表现呈现多样性。其临床特点主要表现为皮疹。皮疹为红色，被称之为“红斑”。红斑凸起，且其表面还有白色鳞屑、脱屑。与此同时，患者还伴有关节疼痛、皮肤疼痛、紧绷感、掉皮屑、瘙痒等诸多问题，严重地影响了患者的生活质量。

约5%到10%就诊患者伴随有关节病变，比如关节的疼痛、肿胀、变形，到后期可能还会失去劳动力。少数患者还有脓疱全身性的脓疱，或者是掌跖的脓疱，就是手掌和脚底板的脓疱。最严重的患者（约占2%到3%）属于红皮病型，即出现剥脱性皮炎，全身百分之百的面积均有银屑病的症状。

此外，张建中也提醒道，银屑病要和一些相类似性的疾病进行区别开来。这些疾病包括副银屑病、毛发红糠疹、扁平苔藓、慢性湿疹等，它们在临床表现上，也与银屑病有相似之处。

该类疾病发生和遗传有关

关于银屑病的具体诱因，张建中表示，从现有的研究来看，还未完全明确。

首先，该疾病的发生和遗传有关，这一点是肯定的。在生活中，可见到家庭中多个成员患有银屑病，其实这也是一种遗传因素。当然，也会偶尔出现散发现象。

其次，银屑病的发生和感染也有关系。例如，在北方，每到冬天，天气寒冷、干燥、风沙大，呼吸道感染就比较多，银屑病的发生率就相对较高。

再者，它也和免疫有关。很多银屑病患者除了银屑病之外还有其他自身免疫性疾病，比如炎症性肠病，溃疡性肠胃炎、克罗恩病、类风湿性关节炎、红斑狼疮等，这些也在一定程度上证明了银屑病也属于一个免疫性疾病。除此以外，精神的创伤或者紧张焦虑也可导致银屑病的发生。

最后，张建中表示，银屑病过去属于难治性疾病，不过最近几年银屑病的治疗有了很大进展，研发出多种生物制剂。生物制剂是生物大分子，包括抗体药和受体药这两大类，其中以抗体药居多。有些生物制剂已进入了医保，这样就可更多地造福患者。