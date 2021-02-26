直播预告：都 2021 年了，银屑病没那么可怕

银屑病（俗称“牛皮癣”）是人类十大顽症之一，是病程最长且对生存质量影响最大的皮肤病之一。该病发病以青壮年为主，且难治愈易反复，对患者的身体和心理健康都会产生极大的负面影响。

由于银屑病的皮损表现，银屑病患者不仅要承受疾病的折磨，还要遭受着无形的心理压力，并面对”共病”带来的威胁。面对银屑病，系统的治疗和有效用药十分必要，那么银屑病需要哪些治疗方法？常见的治疗难点有哪些？

2021年3月1日（周一）17:00-18:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院皮肤科主任张建中做客演播室，为大家分享银屑病的相关话题，欢迎大家收看。

专家介绍

张建中, 北京大学人民医院皮肤科主任, 中华医学会皮肤性病学分会第十三届主任委员，中国康复医学会皮肤性病学分会主任委员。

对银屑病、特应性皮炎、毛发病等有深入研究，在国际上首次报告“特应性皮炎样移植物抗宿主病”，首次报告RPL21基因是先天性少发症的致病基因，提出了特应性皮炎诊断的“中国标准”。在国内首先发现游泳池肉芽肿病，组织了我国多种皮肤病诊疗指南的制定，主编我国第一部国家卫健委规划长学制教材《皮肤性病学》，牵头研发了我国1.1类（first-in-class）银屑病新药苯维莫德。获中华医学会奖、国际皮肤科联盟杰出贡献奖、国家科技进步二奖等多项，2018年获“国家名医”称号。

专业特长

银屑病、红斑狼疮、毛发病和肉芽肿性皮肤病

带你认识银屑病

银屑病俗称牛皮癣，是一种慢性炎症性皮肤病，病程较长，有易复发倾向，有的病例几乎终生不愈。临床表现以红斑，鳞屑为主，全身均可发病，以头皮，四肢较为常见，多在冬季加重。

因为银屑病是一个非常复杂的带有遗传因素的慢性皮肤病，它的患病因素较为复杂，由先天和后天共同导致。

由于免疫系统失调，银屑病的皮肤持续发炎及增生，引发鳞屑，导致皮肤红痒，很多人会把银屑病和湿疹混淆。

银屑病的边界一般比湿疹清晰，病情严重还会影响内脏和关节，对患者生活造成极大不便。此外，还极易伴发代谢问题，增加高胆固醇、高血压、高血糖和体重“四高”的风险，增加中风和心脏病机会。

而由于银屑病给患者外貌造成的伤害，使他们心情抑郁，丧失自信，曾有研究指出，银屑病患者患抑郁的风险高于普通人。

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