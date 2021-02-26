孩子元宵汤圆吃多了 这样做可以消积食

今天是元宵节，又到合家吃汤圆的时候。那么，孩子吃元宵有哪些需要注意的呢？吃汤圆吃多了该怎么处理？广东省中医药吴大嵘主任中医师来给大家支招。

儿童吃汤圆注意5点

1.注意年龄

小孩子消化能力比较差，而汤圆是糯米制成、黏性较高，不容易消化，所以不宜多食。而对于年龄太小的孩子，吃汤圆容易整颗吞咽，或因汤圆内所含的花生、芝麻等馅料刺激咽喉，发生呛咳导致汤圆或汤圆皮意外进入气管，出现呼吸道阻塞危险。因此，建议3岁以内的孩子不要单独吃汤圆，如要食用，需家长充分评估是否对汤圆成分过敏、已可进食固体辅食等条件后，采用小碎块喂食方式进行，不可整颗喂食。

2.选对品种

市面上，汤圆的种类琳琅满目，有带馅的、不带馅的，有咸的、甜的等。

汤圆的馅料不同，营养也有所区别。建议优先选择坚果种子类原料（如黑芝麻、花生）、豆沙等制成的汤圆，这种汤圆所含的蛋白质、维生素、纤维素等含量较丰富；少选择巧克力、水果味的汤圆，这种汤圆虽然因为风味好，孩子比较喜欢，但是所含的香精类成分比较多，食用过多则不利于健康。

3.正确烹调

我们知道，北方吃元宵，南方吃汤圆，汤圆和元宵的区别，除了原材料和制作方法不同之外，烹调方法也不一样。一般来说，汤圆多是煮着吃，元宵多是炸着吃。

对于烹调方法，专家建议，普通的甜汤圆最好不要油炸，用清水煮即可；对于没有馅的小汤圆，可以用桂圆干、红枣等水果汤代替白糖水来煮；如果是煮咸汤圆，可以加一些蔬菜、藻类、海产品（如：香菇、菠菜、虾米等），尽量不要放太多油、盐以及其他调味品。

4.合理搭配

光吃汤圆，怕不太好消化，建议每次食用汤圆不宜过多，同时家长可以搭配一些富含维生素、矿物质，或是高纤维的食物，比如豆类、蔬菜、菌藻类食物，促进肠道蠕动，加强消化功能。

5.正确喂食

汤圆既要趁热吃，又要防止太热而烫伤孩子口腔，特别是汤圆里的馅料比外皮热，应避免咬破后烫伤口腔黏膜。

孩子在哭闹或跑动时，不宜喂食；喂食时，不要急于一次性把整个汤圆喂下去，最好分成1/3~1/2，吃完一口再吃第二口。

汤圆吃太多，这样消积食

吴大嵘介绍，如果孩子汤圆、元宵吃太多，一时间难以消化，可以喝点麦芽水，帮助消积食。

麦芽水

作用：消婴儿乳食积滞

材料：炒麦芽15克、山楂5克、蜜枣1枚

食法：将上述材料放入砂锅，加清水2碗，慢火煎成半碗，分2次饮用。（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）