小儿积食，煲一碗独脚金瘦肉汤

小儿积食是常见的临床症状，俗话说：“小儿百病，食积为先”。家长喂养不当，或孩子饮食无节制，偏食嗜食、暴饮暴食，可致脾胃功能受损，受纳运化功能失职，形成积食。积食停滞体内，时间长了可郁而化火，导致肝火循着经络上犯，脾虚更严重，出现低热、脾气暴躁、口臭嗳酸、不思饮食、脘满腹胀、大便臭秽、面黄肌瘦、抵抗力下降等症状，严重影响孩子的健康和生长发育。夏季天气高温湿热，人们胃口不好，小儿更易食滞。建议家长给孩子煲碗独脚金瘦肉汤，能清热下火、消积开滞。

取独脚金10~15克、炒麦芽25克、炒谷芽25克、炒山楂15克、蜜枣2粒、瘦肉250克、姜片2片。独脚金、麦芽、谷芽、山楂、蜜枣洗净后用清水浸泡；瘦肉用清水洗一下，切成拇指大小。上述全部材料放进瓦煲中，倒入清水3碗，大火煮沸后，转中小火再煲1小时左右，调味后即可饮用，每周可饮2~3次。

独脚金为方中主药，性凉、味甘淡，入肝经，有健脾消食、平肝清热的功效，是南方地区治疗小儿疳积、夏季热的常用中草药，有“疳积草”之称。麦芽和山楂是著名的消积茶饮“焦三仙”里的二味药，山楂善消过食油腻肉食之积，麦芽则善消米、面等淀粉食物之积。炒谷芽味甘、性温，入脾、胃二经，有促进消化、健脾开胃的功效。瘦肉能养血益气、滋阴润燥。蜜枣则健胃舒肝、消食化积、补肺润燥。

脾胃为后天之本，既是气血化生之源，又是气机升降的枢纽，影响全身脏腑功能的正常运行，故食积不化往往成为小儿百病之源。独脚金瘦肉汤以通为补，调治脾胃，上清肝热，中醒脾胃，下导积滞，更兼养血安神润燥，非常适合小儿饮用。此方为4~5岁孩子一人量，汤料可按小儿岁数酌情加减。▲