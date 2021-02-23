推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：消食清肠

推荐理由：春节吃多了不消化的人群

材料：大白菜300克、魔芋丝10个、番茄1个、新鲜香菇5个、白萝卜300克、蟹味菇100克、土豆200克、香菜、胡椒粉、盐适量（3~4人量）。

制作方法：把所有材料洗净，大白菜切段，番茄、白萝卜、土豆切块，香菜切段。除香菜外，所有材料放入汤煲中，加入适量清水，煮至所有材料软烂，加入香菜、食盐和胡椒粉调味即可。

汤品点评：考虑到素食通常热量不足，吃完很容易手脚冰冷，所以这个素汤不仅加入根茎类的土豆、萝卜，还用了香菜、胡椒等香料来温通散寒。另外还用了香菇和蟹味菇来增鲜。所以虽然是素汤，但是味道一点都不差。大白菜和魔芋丝虽然没什么味道，但它们却能充分带出其他食物的香味。再用一点点的番茄，酸酸甜甜的口感更让人喜爱。春节假期后，如果你也觉得吃不动了，不妨用这个素汤，让自己和家人的肠胃休息一下哦。