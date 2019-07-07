很多人认为，日常饮食要“忌口”，少吃辛辣刺激的食物。但是对于一些工作、生活压力的人来说，长期精神压力刺激，往往食欲差，消化不良，吃饭时放点辣椒和醋，可以开胃助消化，无疑是一件好事。其实从营养学和中医角度来看，适当吃点辣椒和醋也有不少益处。

辣椒 辣椒既是常见蔬菜也是调味品，它性味辛、热，含辣椒红素、龙葵甙、脂肪油、大量维生素C及微量挥发油等，其中维生素C的含量在蔬菜中居首位。辣椒有调味健胃作用，少量内服能开胃通气、温暖胃肠，促进胃液分泌，增进食欲；外用能治冻伤、风湿痛、腰肌疼痛、关节疼痛、脱发等。《本草纲目拾遗》就记载辣椒：“性味苦大热，温中下气，散寒除湿，开郁祛痰消食。杀虫解毒，治呕逆，止泻痢，祛脚气。”在烧菜或做面食时，适量加入干辣椒或青椒，不但补充营养，还使人食欲大开，有助改善消化功能。但对患有急性胃炎、消化性溃疡、痔疮等病人来讲，则应尽量少用或禁用。

醋 性味酸、苦、温，无毒。营养丰富，含磷、钙、铁、蛋白质、碳水化合物等。醋具有增加食欲、促进消化的作用，清代王士雄在《随息居饮食潽》记载：“醋能开胃，消食”。在我国民间亦有“醋茶”治消化不良的。醋还有抑菌、杀菌作用，能防治感冒、痢疾等疾病。醋还有软化血管，降低胆固醇，预防“三高”的功效。中医还认为醋有活血消肿功效，据《本草拾遗》：“醋破血运，除症块坚积，积食，杀恶毒、破结气，心中酸水，痰饮。”看来，在烹饪时根据个人口味喜好适量加醋调味，不仅增加食欲，更有益健康保健。（郭仲华）