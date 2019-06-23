番茄土豆排骨汤 专治天热没胃口

受访专家/广州中医药大学第一附属医院治未病科主任医师 陈瑞芳

天气炎热，不少人胃口相对较差，与脾胃虚弱有关。广州中医药大学第一附属医院治未病科主任医师陈瑞芳为小伙伴们推荐一款简单易做、健脾开胃的家常汤——番茄土豆排骨汤。

吃土豆有助于健脾，中医认为土豆能健脾和胃，益气和中，通利大便。对脾胃虚弱、脘腹作痛大便不畅的患者有一定的辅助治疗作用。加入的番茄不仅能补充维生素，酸酸的味道也能让人胃口大开！

【番茄土豆排骨汤】

材料：番茄150克、土豆250克、排骨300克、生姜少许。

做法：番茄洗净切块，土豆去皮洗净切块备用。先将排骨放入沸水中焯30秒后捞出备用；将土豆、排骨、生姜放入锅内，加适量水煮沸后文火煮，待土豆熟至将烂时放入番茄，煮15分钟后调味即可。

功效：该汤酸甜可口，具有健脾开胃作用。老少咸宜。