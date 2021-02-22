不当饮食运动导致扎堆就医

春节期间，因饮食、作息、户外运动不注意引发的病症屡见不鲜，不少市民不愿到医院就诊。假期刚结束，有人怕病症越拖越重，有人突发急症，陆续到医院就诊，形成了一股节后就医的小高峰。

春节爬山腰疼腿疼

锻炼不合理难以下床

正月初四一大早，57岁的董阿姨和家人一起到森林公园踏青。天气不错，董阿姨兴致高昂，全然不顾自己腰椎不好，坚持和家人一起爬山。第二天早上，她感觉腰椎酸胀疼痛，右腿疼痛。考虑到还在过年期间，她选择在家卧床休息。

到了正月初七，董阿姨连起身都困难，躺在床上动弹不得。这时，子女需上班已离开，老伴只好拨打120把董阿姨送到武汉市中心医院康复医学科门诊。医生考虑为过度活动引发的腰痛和坐骨神经痛。接受针灸和物理治疗后，董阿姨疼痛减轻。

节后，该科接诊的患者中不仅有中老年人，还有不少年轻人。28岁的IT男小王平常工作很忙。今年春节期间，他邀上几位好友到湿地公园散步，一口气走了6公里。平时很少运动的他，走到终点时突然觉得双膝关节疼痛，站立不稳。回家后休息了两天，他的症状仍无法缓解。正月初八上午，经检查，他的双侧髌骨出现轻度错位。

武汉市中心医院康复医学科主任马朝阳说，今年春节天气好，市民户外活动增加，有的过于“尽兴”而忽视了身体承受能力，导致关节方面的疾病，节后纷纷来就医。

银耳汤里红枣核刺穿肠管

饮食不注意“拖”上手术台

70岁的万奶奶正月初二出现右下腹持续隐痛，但一直觉得是小毛病，不想过年期间去医院。“我又没瞎吃瞎喝，休息一下就会好的。”万奶奶对家人说。

直到正月初七，儿女们都回去上班了，万奶奶腹痛难忍，直冒冷汗，才在老伴陪同下来到武汉市中心医院胃肠外科就诊，被查出小肠内有个梭形异物及腹腔积液，怀疑是异物刺穿了肠管。

随后，该科专家通过腹腔镜手术，为她成功取出一个两头尖尖、约2厘米的异物——一枚枣核。万奶奶这才想起，大年三十和正月初一，她都喝了带有红枣的银耳汤，不慎吞下过枣核。

武汉市中心医院胃肠外科主任王辉介绍，春节过后，该科已陆陆续续收治20多名急症患者，以枣核、鱼刺、鸡骨头等异物造成的胃穿孔、肠穿孔患者居多，还有一些肠梗阻、阑尾炎和痔疮患者。

春节期间管不住嘴

节后“糖友”扎堆看病

春节过后，武汉市中心医院后湖院区内分泌科接诊了不少血糖明显波动的患者。还有患者出现了糖尿病酮症酸中毒、低血糖昏迷、糖尿病足等严重并发症。

江岸区后湖街59岁的韩先生患糖尿病3年。得病后，他很注意饮食，血糖控制得不错。今年春节期间，韩先生经不住各种美食的诱惑，吃了不少大鱼大肉。2月19日，为了稳住血糖，韩先生在原来注射20个单位胰岛素的基础上增加了用量，一下子注射了30个单位胰岛素。不料，半小时后，他突然感到心慌气促，直冒冷汗，入院一测血糖竟低至1.8毫摩尔/升，被诊断为低血糖昏迷。经紧急抢救，他脱离了生命危险。

市中心医院后湖院区内分泌科副主任医师张旭艳介绍，春节假期结束后，该科收治的糖尿病患者比平时增加了两成，主要是来医院调血糖和血糖控制不佳导致糖尿病足的患者，也有患者因高血糖出现糖尿病酮症酸中毒及低血糖昏迷。

耳鼻喉科副主任医师陈伟则介绍，天气乍暖还寒，年轻人衣着较单薄，熬夜、饮食辛辣、抽烟、喝酒等使身体免疫力下降，咽痛、扁桃体炎患者也比平时增加不少。他提醒市民，春节过后，应尽快恢复原来的生活规律，避免熬夜，积极进行体育锻炼，来提高身体免疫力。初春气温变化大，不要过早脱下棉衣，注意预防感冒。（记者祁燕 通讯员简杰 刘姗姗）