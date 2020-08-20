生酮饮食减肥 不是每个人都适合！

最近，一种名为生酮饮食的减肥方法在网络上流行。这种减肥方法声称既不用吃减肥药，也不用大量锻炼，更不用每天节食，只需控制每天摄入食物的类型，就能达到快速减肥的目的。生酮饮食减肥法靠谱吗？对身体会不会造成损伤？生酮饮食的过程中有哪些注意事项？带着这些问题，记者昨天采访了重庆市急救医疗中心内分泌/肾内科主任邓武权，他对这种引发朋友圈热议的减肥方法进行了解读。

生酮饮食确实能够减肥

今年31岁的市民刘女士最近很开心，她在抖音上看到了生酮饮食减肥法，于是按照视频中的介绍控制了饮食：“每天我早上只吃全麦面包片，中午和晚上都不吃米饭、面食等主食，也不吃水果(含有果糖)，只吃牛肉、鸡肉、煮鸡蛋等富含蛋白质和少脂肪的食物，或者白菜、木耳菜、藤藤菜等蔬菜。每天不喝饮料，不喝牛奶(含有乳糖)，只喝大量纯净水(超过1.5升)。”在坚持了24天之后，刘女士去称体重收获了惊喜：她在没有锻炼的情况下，体重降了10斤，脂肪也有明显减少。

这是否意味着生酮饮食是一种靠谱的减肥方法？在回答这个问题之前，邓武权首先解释了生酮饮食的含义及减肥原理：“生酮饮食是和含糖饮食相对立的一种饮食方法，要求减少甚至抛弃含糖食物的摄入，只摄入脂肪、蛋白质这两类的食物。糖摄入量被压低以后，血糖来源减少，人体会被迫进入一种模拟的饥饿状态。在这个状态下，体内的脂肪会在肝糖原的作用下，大量分解、代谢以提供能量，并在这个过程中产生大量酮体，酮体被尿液排除体外，就达到了减肥的目的。”

从医学角度来看，生酮饮食减肥法是可行的。邓武权告诉记者：“生酮饮食最近几年在欧美很风靡，主要用于健身房推荐的减肥和塑形课程。在可控的情况下，生酮饮食的确可以达到减少体内脂肪含量的减肥目的。”

生酮饮食减肥法有隐患

虽然生酮饮食减肥法效果很明显，一般人使用之后都会在短时间内看到体重下降、脂肪减少的效果，但是其中的隐患并不小，部分人更是不能使用这种简单易学的减肥法。

今年6月，市急救中心接诊了一位40岁的女性患者，当时被120送进医院的时候，患者已经处于深度昏迷的危险状态，昏迷的原因是酮症酸中毒，最后经过抢救转危为安。在对患者本人及家属询问的过程中，邓武权得知了一个细节：“患者之前一直在坚持使用生酮饮食减肥法，送医院当天突然晕倒。家属开始以为是低血糖，后来发现是昏迷了。”为何生酮饮食减肥会出现酮症酸中毒引发昏迷？邓武权透露主要是糖尿病作祟：“这名患者在进行生酮饮食减肥之前，没有测自己的血糖，不知道自己有糖尿病。在体内的脂肪大量分解成酮体之后，身体代谢不出去，就引发了酮症酸中毒。”

哪些人群不建议使用生酮饮食减肥法？邓武权结合临床经验进行了介绍：“首先是有代谢性相关疾病的，如贫血、维生素缺乏、痛风等；其次有器官功能性不良，比如心脏病、肾病、肝病等；最需要提醒的是糖尿病患者，使用生酮饮食减肥法，无异于自杀。”

生酮饮食有四大注意事项

在平时接诊的过程中，邓武权发现部分患者，因为使用了生酮饮食减肥法，出现了上楼没力气、心慌、眼花、冒虚汗甚至浅昏迷等情况，然后急忙到医院就诊，这些情况实际都是低血糖造成的。针对这些情况，邓武权提出了生酮饮食减肥的4点注意事项：

1.如果一个人平时是以含糖饮食为主，那么改为生酮饮食就要循序渐进，一点一点减少糖类食物摄入量，让人体适应这种低糖的状态。

2.生酮饮食减肥法不建议长期使用，建议每次使用2~4周。因为长期营养物质的缺失，可能会引发其他的问题，毕竟人体的大脑最能直接利用的是葡萄糖，葡萄糖减少或者断给以后，可能就会造成对脑细胞不利。

3.在使用生酮饮食减肥法期间，最好随时监控酮体的含量，可以有效避免酮症酸中毒的发生。最简单的办法是定期用尿酮试纸验尿。如果要求数据更准确，可以购买血酮体测试仪检测血酮。

4.减肥应该有节制，在BMI(体质指数)<24之后，就应该停止生酮饮食减肥了。