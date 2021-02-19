甲状腺一旦出状况 全身都受罪

体检单上，很多人“甲状腺”那一栏多多少少都有些问题，如结节、弥漫性病变、钙化、肿大……有些人不以为意，有些人却战战兢兢。

甲状腺位于“喉结”下方2~3厘米处，形似蝴蝶，又像两个“盾甲”。虽然成人的甲状腺只有20~30克，却是最大的内分泌腺，把控着各器官、组织的正常运转，因此被称作颈部的“命门”。

甲状腺无时无刻不在分泌重要“武器”——甲状腺激素，主要包括三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）等，调节机体的能量代谢及神经系统发育。作为细胞代谢的“提速机”，甲状腺激素可提高全身器官的工作效率，但前提是与受体结合。受体就像一个个专属“卡座”，甲状腺激素只有“对号入座”才能发挥作用。复旦大学附属华山医院内分泌科主任医师鹿斌表示，人体中，心脏、胃肠、大脑等绝大部分器官都“携带”受体，以“吸引”甲状腺激素前来“辅助”工作。

甲状腺个子不大、压力不小，一旦不堪重负，便会出现各种问题，且年龄越大，越容易“中招”，尤其是女性。2013年，“中国十城市居民甲状腺疾病的流行病学数据”估算，我国甲状腺功能障碍患者已超2亿人；第四次大规模流行病学调查显示，我国甲状腺结节患病率为20.43%，甲亢为1.22%，甲减为13.95%，甲状腺肿瘤为1.7%。

除了结节、肿瘤等会“干扰”甲状腺工作，先天性甲状腺疾病、自身免疫性疾病、病毒感染、药物毒性等，均可造成甲状腺损伤，导致甲状腺功能出现亢进、减退，或先亢进后减退。

华中科技大学同济医学院附属同济医院内分泌内科副主任医师周新荣表示，格雷夫斯病(Grave’s 病)是一种自身免疫性疾病，可导致免疫紊乱，刺激甲状腺滤泡细胞增生，分泌过量甲状腺激素，导致甲状腺功能亢进。临床中，约八成甲亢由Grave’s 病引发。此外，摄入过多碘可促进甲状腺激素合成，也可能诱发甲亢。

甲减则是另一种情况。桥本氏甲状腺炎等自身免疫性疾病、放射性碘131治疗、甲状腺手术、甲状腺发育不良、碘缺乏均可造成甲状腺激素合成、分泌不足，出现甲减。此外，病毒感染引起的亚急性甲状腺炎，早期由于甲状腺滤泡细胞被破坏，大量甲状腺激素释放到血液中，会出现一过性甲亢，激素释放完毕后，出现短期甲状腺功能减退，但绝大多数亚急性甲状腺炎患者的甲状腺功能最终会恢复正常。

一旦出状况，全身都受罪

如果甲状腺激素水平异常，几乎全身器官都会受牵连。甲亢症状较明显，比如眼突、脖子变粗、怕热、多汗、腹泻、体重下降、心律失常等高代谢症状；甲减症状相对隐匿，易被忽略，比如莫名其妙的乏力、困倦、畏寒、浮肿、记忆力减退、便秘等低代谢表现。

心脏：跳动不由自主。心血管系统是甲状腺激素的重要靶器官。周新荣表示，甲状腺激素水平偏高时，心肌交感神经兴奋，导致心率增加；心跳变快后，血液循环因此加速，全身代谢水平“被迫”提高，器官开始超负荷运作；为保证各器官氧气、营养充足，心脏不得不更拼命工作，心率进一步增加。甲减正好相反，比如心跳和血液循环变慢、血压低，增加动脉粥样硬化风险。

神经：情绪呈两个极端。正常情况下，神经系统平静、规律地工作；甲亢状态下，大脑供血、供氧充足，交感神经过度兴奋，表现为脾气一点就着、失眠、亢奋；甲减状态下，大脑细胞代谢变慢、交感神经无法兴奋，表现出抑郁、懒言少语、神情呆滞、意志消沉等。

呼吸：严重甲减可引发呼吸衰竭。鹿斌表示，甲状腺激素可促进肺泡中氧气的弥散。严重甲减时，特别是甲减危象，常会导致呼吸衰竭。此外，甲减往往伴随全身黏液性水肿，尤其是上呼吸道，出现舌体肥大、舌根松弛后坠，造成气道堵塞，阻碍正常呼吸。

消化：要么腹泻要么腹胀。消化道运动、消化腺分泌都能被甲状腺激素“调动”起来。因此，甲亢患者往往食欲旺盛、胃肠蠕动快、分解吸收快，常常腹泻；甲减患者则是食欲不振、胃肠蠕动慢，腹胀、便秘也就找上了门。

生殖：卵子精子都受伤。对女性来说，甲亢常并发月经过少或经期延长，甲减则是月经紊乱、黄体功能不全、卵泡发育不良，影响受孕；即使怀孕，也可能出现早产、流产等情况。对男性而言，甲状腺激素分泌紊乱会影响雄激素合成，降低精子活动度。

血液：甲亢抑制免疫细胞。对于自身免疫性疾病引起的甲亢，血液系统容易受累。血液中甲状腺激素增多，对骨髓有直接抑制作用，影响白细胞或中性粒细胞的生成，表现为数量减少、免疫力下降，往往随着甲亢好转而缓解。但严重时，一旦患者继发感染，可出现脓毒血症、败血症，危及生命。

外貌：甲亢导致眼突。鹿斌表示，甲亢患者常出现甲状腺相关性眼病，损害视功能。这可能是由于甲状腺相关抗原在眼眶结缔组织和眼外肌表达，使眼球后成纤维细胞增生、组织增厚，导致眼球突出。

生长发育：甲减导致呆小症。甲状腺激素对生长发育至关重要，尤其是神经和骨骼的发育。如果幼年出现甲减，大脑、骨骼发育会严重滞后于同龄人，导致身材矮小、智力低下，即呆小症。

劳逸结合、调适心情很重要

近年来，甲状腺疾病发病率不断升高，尤其是甲状腺结节、甲状腺癌，引起民众关注。但由于甲状腺功能失调的“罪魁”并非只有甲状腺本身，预防较为困难，核心在于保护好免疫系统。

避免过度劳累。抑郁焦虑等负面情绪、过度劳累、精神压力大不会直接影响甲状腺，但可通过扰乱神经、内分泌系统，造成免疫功能失调，破坏对自身抗原的“兼容性”，导致甲状腺被免疫系统攻击。生活中，建议注意劳逸结合、保证充足睡眠、学会调适心情。

适量摄入碘盐。曾经，我国是全球碘缺乏病严重流行的国家之一。随着食盐加碘政策的施行，“大脖子病”、呆小症发病率逐年下降，但也有人质疑“长期补碘可能造成碘过量”。鹿斌解释道，实际上，绝大部分人在日常食物中获取的总碘量仍然不足，且国家已3次下调食用盐碘含量并推行“因地制宜”政策，大家不必担心碘过量问题。除有特殊要求外，正常人最好食用加碘盐，且每人每日食盐量不超过5克。

时常对镜自查。每隔一段时间对镜自查，有助及早发现甲状腺异常。具体做法是：对着镜子，头部稍微后仰，露出颈部；一看颈部两侧是否对称、肿大；二咽口水，找到随着吞咽动作上下活动的甲状腺；三摸甲状腺是否有软的小鼓包、小肿块，或硬的小结节。如发现问题，应尽早去医院排查。

定期检查甲功。周新荣表示，不少甲状腺疾病症状没有特异性，患者可能需要辗转多个科室才能确诊，因此定期检查尤为重要。35岁后，尤其女性，最好每5年做一次甲状腺功能检查和甲状腺彩超；妊娠女性必须进行甲状腺功能检查；备孕前，推荐女性筛查促甲状腺激素（TSH）等相关指标。

此外，生活中要尽量避开重金属、电离辐射、农药等环境“毒素”；避免雌激素滥用，警惕含雌激素类化妆品、保健品；积极锻炼身体，提高机体免疫力。