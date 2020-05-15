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全国碘缺乏病防治日：甲状腺患者该怎么吃碘

胡浩

2020年05月15日09:51 来源：人民网-人民健康网

每年的5月15日是“全国碘缺乏病防治日”。那我们今天说说碘。

碘是人体必需的微量元素，90%主要来源于食物，其余来源于水和空气。在食物中以海洋生物含碘量最高，如海带、紫菜、海鲜鱼、干贝、淡菜、海蜇、龙虾等；陆地食品中含碘量较高的是动物性食品，其中含碘量：蛋、奶>肉类>淡水鱼。植物性食品含碘量是最低的，特别是水果和蔬菜。

碘进入我们的身体后会成为甲状腺激素的合成原料，当我们身体长期缺碘时，造成甲状腺激素分泌不足，会引发碘缺乏病的一系列表现。对于婴幼儿，会影响婴幼儿的神经系统及骨骼发育，严重时可导致呆小症，还会引起孕妇的胎儿发育不良，流产、早产、死胎畸形等不良后果，对于成人则会引起甲状腺肿，甲状腺功能减退等情况。 但是当碘长期食用过量时，也会引起甲状腺激素分泌的异常，造成自身免疫性甲状腺炎、高碘性甲状腺肿、甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进、甲状腺乳头状癌等疾病。

所以，碘的进食要适量，过多过少都是不合适的。特别对于有甲状腺疾病的患者，碘的进食更要有针对性。

对于甲状腺功能亢进的患者，饮食的总原则是高热量、高蛋白、高维生素、适量矿物质(主要为钾、镁、钙、磷等：为预防骨质疏松、病理性骨折，以及抑制碘吸收)；特别需要注意的是，甲亢患者是需要忌用含碘食物和药物的。比如海带、海鲜、海蜇等。若经过治疗后甲状腺功能已经正常，甲状腺无明显肿大，可选择含碘量较少的小黄鱼、带鱼、墨鱼解解馋，建议每月食用不超过 2 次。烹饪时使用无碘盐。

对于甲状腺功能减退的患者，需要区分一下甲减的原因。如果是低碘饮食引起的伴有甲状腺肿大的患者，应适当提高含碘食物摄入，多吃一些含碘量高的食物如海产品、蛋、奶等。烹饪时使用含碘盐。少吃含碘量低以及容易诱发甲状腺肿大的食物。而对于高碘引起的甲状腺功能减退，或桥本甲状腺炎的患者，则提倡低碘饮食。

总而言之，对于有甲状腺疾病的患者，无论是甲状腺功能亢进还是甲状腺功能减退，除了有明确的缺碘的原因，均应该少食用含碘高的食物，并要定期的复查甲状腺功能的指标。

（北京中医药大学东方医院内分泌科 胡浩）

(责编：许晓华、李轶群)


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