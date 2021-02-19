人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

过年眼睛太累？护目锦囊收好

2021年02月19日08:29 来源：广州日报

　　今年春节，许多人选择了就地过年。大家对着屏幕，云端相聚，熬夜嗨聊，如此高强度的用眼，眼睛只能感叹一句“我好累”。中山大学中山眼科中心副主任、眼科医院副院长林晓峰教授提醒大家，护眼要注意劳逸结合、预防为主，莫让眼睛过劳。他还为市民提供了九个护眼锦囊妙计。

　　熬夜煲剧刷屏？提防干眼来袭

　　干眼是现代人常见眼病，春节熬夜煲剧刷朋友圈的你，更应该注意，记得提醒家里的大小朋友不要沉迷电子屏里的世界。

　　正常情况下，眼睛表面有一层“泪膜”覆盖，如果泪液分泌量减少、泪液的质量发生改变或眨眼次数减少等原因，使眼睛不能足够湿润，泪膜稳态丧失，出现眼睛干涩、刺痛、异物感、黏稠感、睁眼困难、流泪、视疲劳、视力波动、畏光等症状，这就是“干眼”。

　　林晓峰提醒，干眼属于慢性眼病，需要长时间治疗，早预防，早治疗，可避免致盲。干眼常见治疗方法包括清洁睑缘、雾化熏蒸、按摩、冷热敷、IPL强脉冲光治疗、睑板腺按摩等。预防干眼有四项原则：

　　一是养成健康生活习惯，保持心情愉悦，不熬夜，加强运动避免焦虑。

　　二是养成多眨眼的好习惯，眨眼次数不够，就会影响泪水分泌 ,眼球得不到泪水的滋养滋润 ,便会发生干眼。

　　三是多吃一些新鲜的蔬菜和水果，同时增加维生素A、B、C、E的摄入。

　　四是可以适当使用人工泪液眼药水，但需找专业眼科医生根据眼部情况给予用药。

　　护眼的正确打开方式

　　该如何缓解眼部疲劳呢？医生的“锦囊”是——正确用眼：

　　一是重视眼部体检。

　　二是沉迷电子屏幕时，提醒自己多眨眼，正常情况下，每分钟眨眼在8-20次。

　　三是与电脑屏幕保持合适角度和距离。具体要求为：眼睛距离屏幕50厘米至70厘米，屏幕第一行字在视线下约3厘米，手臂自然下垂时，座椅承托手臂80度到100度角，腰背贴近有承托的座椅，不要留空隙，膝盖微高过座椅，脚要着地，不要跷二郎腿。

　　四是少用美瞳，多选RGP（硬性透氧性角膜接触镜），它不仅更清晰舒适，且镜片本身基本不含水不吸水，可以减少泪液流失，保持眼球湿润。

　　五是定时远眺，坚持“20-20-20“规则，每隔20分钟，远眺至少20英尺（相当于6米）的地方，持续至少20秒（如有近视，远眺时记得戴眼镜）。

　　六是眼睛疲劳时可进行热敷，可以用温水、热毛巾、蒸汽眼罩等。

　　七是使用空气净化器，减少进入眼睛的脏东西。

　　八是不要熬夜，高度近视人群，有导致视网膜病变的危险，严重时甚至致盲。

　　九是较严重的视疲劳患者，需及时到医院就诊。（广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员邰梦云、唐艳丽）

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn