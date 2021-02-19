过年眼睛太累？护目锦囊收好

今年春节，许多人选择了就地过年。大家对着屏幕，云端相聚，熬夜嗨聊，如此高强度的用眼，眼睛只能感叹一句“我好累”。中山大学中山眼科中心副主任、眼科医院副院长林晓峰教授提醒大家，护眼要注意劳逸结合、预防为主，莫让眼睛过劳。他还为市民提供了九个护眼锦囊妙计。

熬夜煲剧刷屏？提防干眼来袭

干眼是现代人常见眼病，春节熬夜煲剧刷朋友圈的你，更应该注意，记得提醒家里的大小朋友不要沉迷电子屏里的世界。

正常情况下，眼睛表面有一层“泪膜”覆盖，如果泪液分泌量减少、泪液的质量发生改变或眨眼次数减少等原因，使眼睛不能足够湿润，泪膜稳态丧失，出现眼睛干涩、刺痛、异物感、黏稠感、睁眼困难、流泪、视疲劳、视力波动、畏光等症状，这就是“干眼”。

林晓峰提醒，干眼属于慢性眼病，需要长时间治疗，早预防，早治疗，可避免致盲。干眼常见治疗方法包括清洁睑缘、雾化熏蒸、按摩、冷热敷、IPL强脉冲光治疗、睑板腺按摩等。预防干眼有四项原则：

一是养成健康生活习惯，保持心情愉悦，不熬夜，加强运动避免焦虑。

二是养成多眨眼的好习惯，眨眼次数不够，就会影响泪水分泌 ,眼球得不到泪水的滋养滋润 ,便会发生干眼。

三是多吃一些新鲜的蔬菜和水果，同时增加维生素A、B、C、E的摄入。

四是可以适当使用人工泪液眼药水，但需找专业眼科医生根据眼部情况给予用药。

护眼的正确打开方式

该如何缓解眼部疲劳呢？医生的“锦囊”是——正确用眼：

一是重视眼部体检。

二是沉迷电子屏幕时，提醒自己多眨眼，正常情况下，每分钟眨眼在8-20次。

三是与电脑屏幕保持合适角度和距离。具体要求为：眼睛距离屏幕50厘米至70厘米，屏幕第一行字在视线下约3厘米，手臂自然下垂时，座椅承托手臂80度到100度角，腰背贴近有承托的座椅，不要留空隙，膝盖微高过座椅，脚要着地，不要跷二郎腿。

四是少用美瞳，多选RGP（硬性透氧性角膜接触镜），它不仅更清晰舒适，且镜片本身基本不含水不吸水，可以减少泪液流失，保持眼球湿润。

五是定时远眺，坚持“20-20-20“规则，每隔20分钟，远眺至少20英尺（相当于6米）的地方，持续至少20秒（如有近视，远眺时记得戴眼镜）。

六是眼睛疲劳时可进行热敷，可以用温水、热毛巾、蒸汽眼罩等。

七是使用空气净化器，减少进入眼睛的脏东西。

八是不要熬夜，高度近视人群，有导致视网膜病变的危险，严重时甚至致盲。

九是较严重的视疲劳患者，需及时到医院就诊。（广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员邰梦云、唐艳丽）