走好“四步” 春季肾脏养生保健目标可达

春暖花开，春天是充满欣喜与希望的季节。不过对于肾功能不太好的人来说，本身抵抗力不够，遇上春天时雨时风，时暖时寒，天气变化无常，就很容易发生上呼吸道感染，诱发肾病加重。

春季该如何保养我们的肾脏？肾脏病学著名专家、广东省人民医院（广东省医学科学院）院长，亚洲肾脏病联盟主席、中华肾脏病学会主任委员余学清教授指出，心态良好，锻炼+防护，饮食细致调养，遵医嘱诊疗用药，如此简单又有效的四步，春季肾脏养生保健目标可达。

小感冒也可诱发肾脏大不适

一到春季，肾脏病专家就担心患者病情变化。余学清教授说，根据医学研究结果，引发急性肾炎的病因中，上呼吸道感染约占60%-70%；肾小球炎尤其是IgA肾病发病过程中，感冒是使血尿、蛋白尿反复出现与加重的重要诱因。

一场小小感冒，可能诱发肾的大大不适。感冒对于慢性肾功能不全的患者来说，就是一个沉重打击，它可使肾脏衰竭的程度加重，严重者发展至尿毒症，并可诱发心力衰竭。另一方面，肾病患者本身抵抗力不足，因而极易感冒，如此恶性循环，可令肾脏疾患迁延难愈，逐渐加重。

春季虽然日日向暖，但气温、湿度、晴雨等天气情况变幻无常，导致上呼吸道感染极易流行，冬去春来，肾病患者要做好四步，才能安然度四季。

第一步：心态好是防病良方

余学清教授指出，保持良好的心态是护肾养肾第一步，保持心胸开阔、乐观豁达、心情愉快，是预防疾病尤其是肾脏病的好方法。

之所以将心态、心理放到保健第一步，是因为它关系着人体免疫力的保持。不能鼓励人们盲目追求“温柔、脾气好”，因为这同时意味着要将不高兴都埋藏在心里，大大不利。该吐槽时就吐槽，笑笑骂骂都不用忍着，而宣泄过后，情绪好转了，身体也清除了垃圾。

第二步：锻炼+防护避免感染

余学清教授建议，不仅春季，一年365天都要适当锻炼，做好个人防护，避免病毒交叉感染。

运动能护肾，因为肾小球滤过膜只能让小分子代谢废物排出，太大的毒素分子就要靠主动出汗来排泄，大大减轻肾脏负担。因此爱肾之人，尽量保持一周运动不要少于5次，每次运动时间不要少于30分钟，运动强度的参照标准是运动后心率170/分钟减去年龄。每日进行适当的户外活动锻炼，还可呼吸新鲜空气，连肾都可愉悦起来。

目前还在新冠病毒流行时期，余学清教授强调，保持环境卫生、个人卫生，必要时室内进行消毒，避免过度劳累，避免去人群聚集场所，防止交叉感染。

第三步：饮食调养注意细节

很多人知道，想要身体好，清淡饮食很重要，比如食物制作要少油、少盐，要多吃低脂优质蛋白，多吃新鲜青菜水果。如果已经患有疾病，那就更要注意饮食调整的细节。

比如肾病患者，要严格控制蛋白质的摄入量，满足机体的最低需求量，一般主张摄入蛋白质每日0.4-0.6克/公斤体重为宜，特殊情况者遵医生指导，并选择优质蛋白如牛奶、鸡蛋、瘦肉等。

比如肾功能正常者，保持每日饮水量不少于1500至2000毫升，尿量不要少于1500毫升，这样有利于减少细菌繁殖的机会。不过，水肿的患者就要根据尿量及水肿的程度来掌握水的摄入量，一般而言，若水肿明显时，除进食以外，水的摄入量最好限制在500-800毫升/日较为适宜。

再如高血压患者，要控制食盐摄入量，每天钠的摄入量小于6克/天。

糖尿病病人，要严格控制加糖的食物，像糖果、汽水、可乐、蜜饯，及蜂蜜、加糖饮料，以及各种中西式的甜点都应该少吃。

余学清教授说，饮食调养细节多，但最重要的一条就是“营养均衡、大便通畅”，这是因为，不便秘就能让体内的微环境正常，有利于保证身体免疫力。

第四步：定时复诊配合用药

春天来了，做好防病措施，有疾病苗头不要躲和拖，定时复诊，配合用药。出现感冒类症状，应及时就医；如果尿中有血或泡沫、浮肿等，应尽早做尿化验，争取早期治疗。原有肾脏病的患者更要坚持定期复查，有高血压患者注意血压变化，每天监测血压，根据医嘱服用护肾、降压药物。（广州日报全媒体记者何雪华 通讯员郝黎、张蓝溪、靳婷）