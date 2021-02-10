堂食、套餐配送、购买半成品 “花式”年夜饭如何确保健康安全？

除夕在即，你家的年夜饭准备好了吗？在疫情防控不放松、不扎堆少聚集、倡导就地过年的背景下，如何能够安全放心地吃好年夜饭，成为大家关心的话题。

随着生活方式的多样化，如今，人们除了亲自下厨，在餐饮店堂食，选择酒店套餐、外卖配送、购买半成品也成为年夜饭新“食”尚。那么，在年夜饭消费中应该如何选择商家？如何避免消费纠纷？就餐时如何做好防护？

消费者选择正规餐饮企业 仔细区分“定金”与“订金”

据中国青年报报道，“年夜饭预订”成了牛年“新年货”。数据显示，相比去年8-12人居多的年夜饭预订类型，今年的类型人数以4人份、2人份甚至单人份居多。一线城市“年夜饭预订”关注度远高于其他城市。

中消协发布2021年春节消费提示指出，春节期间与家人、亲戚或者朋友免不了聚餐，但今年建议消费者尽量减少聚餐。若选择外出就餐或者在餐厅订年夜饭的，一定要选择证照齐全、环境整洁、严格实行消杀措施的餐厅，用餐后记得索要发票或收据，确保发生消费纠纷时维权有据。

受疫情影响，很多家庭通过线上预订年夜饭，对此，南宁市市场监督管理局发布2021年春节消费提示，消费者不管通过何种形式预订都要注意“定金”和“订金”的区别。“定金”一般是交了之后就不予退还的，消费者要予以仔细区分。如果是“订金”，也要具体看和商家的约定，建议和商家提前确认好是否可退订等事宜。

多人就餐落实分餐制 主动使用公筷公勺

吃好年夜饭才算过好年。年夜饭堂食就餐消费时，按照防疫要求，个人应主动配合商家严格落实戴口罩、扫码、登记、测温、一米线、通风消毒等防控措施。

根据中消协发布的消费提示，就餐时要合理计划安排，反对铺张浪费，响应光盘号召，并提倡使用公筷公勺、分餐制，避免交叉感染。

国家卫健委官方微信公众号“健康中国”也提示大家，疫情防控期间，为阻止病从口入，与家人、朋友、同事共同进餐时应落实分餐制。分餐可以降低人与人之间通过接触传播新冠肺炎的风险。在吃饭时应注意做到不互相夹菜，主动使用公筷公勺，夹起的菜不再放回，点菜适量、厉行节约。

餐饮企业严格执行防疫规定 确保食材和用餐环境安全

各地在引导餐饮企业在做好疫情防控的前提下，也在倡导“居家年夜饭”消费模式。据江西日报报道，今年，应“疫”而变的年夜饭服务也有了更灵活的形式，有些饭店积极进行业务调整，比如，特设配送专车，带碟带碗全套送到家；尝试推出不同种类的半成品年夜饭，菜品真空包装打包，方便消费者选用加工；开发点餐小程序，提供春节配餐服务；提供线上预订、线下自提、配送和入户烹饪多种服务方式等等，满足消费者多元化需求。

南昌市要求各餐饮企业科学制定具有针对性和可操作性的疫情防控工作方案及应急处置预案，科学合理做好口罩、手套、消毒剂、测温仪、洗手液等防疫物资储备，重点抓好员工卫生管理、食品采购加工、场所卫生消毒、经营服务防控等措施落实。同时，鼓励通过年夜饭外卖服务、无接触配送服务等方式，降低疫情防控风险。

一些餐饮企业主动从细节做起，给消费者提供安全、放心的用餐环境。诸如顾客进店前进行鞋底消毒，进店后进行手消毒；落座入席后再进行摆台，以避免餐具污染；工作人员在服务过程中必须佩带好帽子、口罩以及一次性手套，并做好餐前、餐后消毒登记等等措施。

同时，按照疫情防控工作要求，餐饮企业应对厨房厨具、餐具等要求每天消毒到位，严格规定顾客提供“健康码”后才能进入餐厅，同时，根据顾客数量进行桌数调整。在就餐环境方面，除了定期消毒外，确保客人之间保持安全距离，并倡导客人坚持使用公筷公勺。

（来源：中消协、中国青年报、江西日报、国家卫健委官方微信公众号、南宁市市场监督管理局）