贵报4月6日评论刊发《推进分餐制不妨从易到难分阶段实施》，作者的意见很好，笔者深以为然。

新冠肺炎疫魔横空出世，搅得周天寒彻。恩格斯说得好：“一个聪明的民族，从灾难和错误中学到的东西会比平时多得多。”中华民族是聪明的民族，经过此次疫情，我们已经在反思自己的一些习惯或曰陋习了。首当其冲的是病从口入。首都文明办联合北京市卫健委发出倡议，“公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多”。国人的观念是喜合厌分，众人的筷子在一个盘子里搅和，很不卫生，剩了菜也不好处理，如果实行分餐制，即便剩菜，也是好处理的。

我家二十多年前就实行“分餐制”了。那时我刚退休，孩子已单过，家里就我和老伴两人，吃饭快慢不一，常常剩饭菜。就想出分餐的办法：做饭前估算好分量，以期吃饱吃好不剩饭菜。饭菜上桌，一分为二各吃各的，光盘！我和老伴儿分开吃，初衷是不用谦让，不剩饭菜，现在看是歪打正着了。我家的“分餐制”，竟然超前二十几年，够酷！

诚如评论所说，疫情来了“分餐”容易，疫情过后可能反弹。分餐再难，也要咬紧牙关硬推，家里、外头都要分餐，特别是所谓饭局，虽是熟人，健康状况未必清楚，如果说以前不好意思分餐，现在有了正式要求，大大方方分餐好了。当分餐制成为自觉习惯，就不能容忍不分餐了。相信那一天终究会到来。