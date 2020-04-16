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分餐制体现文明素养

陕西西安  杨  若

2020年04月16日08:52 来源：人民网－人民日报

当前，分餐制在多个城市获得推广。据媒体报道，在上海浦东一家中餐厅的后厨，一大盘蛋炒饭被分成了6小份，整齐码在盘子里。一条鲈鱼沿鱼骨被片成两半后，切段，重新按照鱼形摆盘，方便消费者取用。细致分盘，讲究造型，保存了菜品的温度，也保留了菜品的品相，自然能得到消费者的支持。

突如其来的新冠肺炎疫情，给人民群众生命安全和身体健康带来巨大威胁，但也成为人们审视健康素养、卫生习惯的一个契机。分餐，关乎健康，体现着文明素养，更是阻击疾病传播的有效方法。“公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多”，成为越来越多人的共识。对于消费者而言，分餐制减少了疾病传播风险，也有助于各取所需、合理搭配营养。在这个意义上，推广分餐制，不仅可以确保“舌尖上的安全”，还可以减少浪费、转变消费观念。

推动分餐制成为餐饮常态，不仅需要加强宣传引导，还需要餐饮企业提升“内功”。要留住菜的温度，还得把菜分得好看，这考验着厨师的厨艺，也考验着餐饮企业的管理水平。在色、香、味、形上做足做好文章，让大众在分餐中品尝到“聚餐”应有的味道，才能让消费者真正爱上分餐，形成就餐新风尚。

《 人民日报 》（ 2020年04月16日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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