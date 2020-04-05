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推广分餐制要让制度细化可操作

2020年04月05日10:05 来源：新华网

一场新冠肺炎疫情，让推而未广的分餐制再度受到社会关注。推广分餐制，使之成为人们的生活常态，而不是战“疫”应急，关键是引导大家真正认识到分餐的好处，同时也要把配套工作做实做细，避免炒概念、大呼隆。

推广分餐制，重在引导。分餐是方式，不是目的。推广分餐制的初心，是倡导形成文明健康的就餐习惯和礼仪。国内外研究表明，相比合餐，分餐而食在减轻幽门螺旋杆菌等病菌经由餐具和唾液传播方面有着明确作用。疫情之下，人们更加关注健康饮食，这正是推广分餐制的有利时机。要发挥好业内专家和各类媒介的引导作用，也可充分挖掘社区工作者等群体的宣介作用。

推广分餐制，要有管长远的“制度设计”。最近，世界中餐业联合会和中国贸促会商业行业委员会共同组织起草了《中餐分餐制、公筷制、双筷制服务规范》团体标准，从行业倡议提升到标准化层次。一些地方政府也出台了分餐制实施指南。这些做法为常态化推广分餐制奠定了基础。还要让制度细化可操作。比如，公勺公筷大一号避免用混，推广按位上菜等。

推广分餐制，避免“一刀切”。我国幅员辽阔、人口众多，56个民族饮食习惯不尽相同。即便是同一个民族，不同区域、不同年龄、不同家庭就餐习惯也各不相同。这是今天中国的国情，要认同多样性、尊重多样性，因势利导。同时也要把分餐导致餐馆成本增加等情况考虑进来，把工作做得更细。

推广分餐制，说到底是要满足人民对美好生活的向往。（新华社记者 刘红霞）

(责编：许晓华、李轶群)


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