中国肝癌防治体系建设2020总结会召开

2月6日，来自全国20个省市的肝癌领域杰出专家共聚云端，在樊嘉院士、陈孝平院士、董家鸿院士的带领下，中国肝癌防治体系建设2020总结会顺利召开。大会回顾了2020年我国肝癌防治体系建设的工作进展，确立了保可及、促规范、强合作的新阶段目标，肝胆外科、介入科、肿瘤科、放射科、病理等多个学科专家的积极响应。

（樊嘉院士、陈孝平院士、董家鸿院士领衔中国肝癌防治体系建设）

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉，中国科学院院士、华中科技大学同济医学院附属同济医院外科学系主任陈孝平，中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家鸿与全国100多位肝癌领域知名专家进行学术讨论，来自全国数十家医院的临床专家积极为中国肝癌防治事业献计献策。

建立中国肝癌防治体系，全面提高肝癌诊疗水平

樊嘉院士指出，中国肝癌防治本着引领全球肝癌诊治进展的愿景，秉持提高中国肝癌规范化诊治的使命，建立中国肝癌防治体系，提高早诊早治和全程规范治疗水平。近年来国内肝癌领域学者们一直致力于提高早诊早治、规范综合治疗、推动合理用药、构建多学科综合诊疗（MDT）机制，共同推动健康中国战略癌症防控目标的实现。

樊嘉院士介绍“六大体系”推动肝癌防治工作开展，指出当下肝癌早诊早治是长期生存的关键；聚焦肝癌领域前沿进展，定期更新诊疗规范；规范化抗肿瘤药物临床应用，提高合理用药水平；以多学科诊疗为机制，加强基础研究，探索联合治疗的更多方案。提出了新阶段以“早诊早治、规范诊疗、合理用药”为三大学术要点，以提升学科能力、建立规范评估为两大目标的防治工作重点。

响应国家肿瘤防治战略部署 多学科诊疗助力中国肝癌学术发展

陈孝平院士指出，《健康中国“2030”规划纲要》中明确提出，要实现总体癌症生存率提高15%，目前我们的整体治疗现状距离这一目标仍有一定的距离，而肝癌防治的有效重要手段是多学科诊疗模式（MDT），以手术为基础，局部联合全身治疗实现病人更长的生存，建立以病种分科的新体系，强强联手提高肝癌标准化诊疗。随后，中国科学技术大学附属第一医院执行院长刘连新、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强、四川大学华西医院副院长曾勇、北京大学第一医院介入血管外科主任邹英华同与会知名肝癌领域专家就如何进一步加强MDT建设、提升肝癌患者生存率，引领了相关经验交流和讨论。

放射学检查是肝癌早期诊断的重要手段之一，是肝癌防治体系建设中非常重要的组成部分，放射学专家讲师团的组建有力支撑了体系的建设发展。复旦大学附属中山医院放射科主任曾蒙苏分享了中山医院在小肝癌和微小肝癌病灶早期诊断的经验，四川大学华西医院放射科主任宋彬分享了医学影像如何在MDT里发挥作用、帮助临床决策，以及华西医院全院MDT的经验。

从上而下全面提升诊疗水平，突出区域特色培育医学人才

董家鸿院士指出，我们以学科建设为初心，以构建肝癌诊疗的多学科治疗体系为使命，旨在为我国整体肝癌诊疗水平的提高贡献力量。形成了以区域中心医院为龙头、以省级联盟医院为辐射的具有区域性特色的肝癌诊疗体系，并在体系中积极培育中青年骨干。山东大学齐鲁医院肝胆外科主任医师李涛、河南省肿瘤医院肝胆胰外科副主任张玲、福建省肿瘤医院党委副书记刘景丰作为代表，分别作了2020年肝癌防治体系建设优秀经验分享报告。讨论环节，中山大学孙逸仙纪念医院放射科主任沈君结合不同级别医院可开展的适宜技术的差别，建议在放射诊断检查中推荐基层医院适用的筛查手段，减少资源浪费。

中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任陈敏山介绍了中国肝癌的治疗决策特色：需求出发、粗细结合、洋为中用、中国特色、突出重点。在临床规范层面，近几年在国家卫健委发布的肝癌最新规范指引下，临床又发布了系列专家共识。

随后，北京大学国际医院副院长梁军、海军军医大学第三附属医院主任医师沈锋、东南大学附属中大医院院长滕皋军主持了早诊早治和合理用药的学术交流环节。复旦大学附属中山医院副院长周俭指出，早诊早治是提高中国肝癌患者生存的关键。目前，我国已开展多个癌症筛查项目，推动肝癌早诊早治。天津医科大学肿瘤医院肝胆肿瘤科主任宋天强在随后的发言中呼吁重视病毒性肝病患者的全民筛查，以降低肝癌负担。

梁军讲到，2020年12月底卫健委连发两份重磅文件，进一步促进抗肿瘤药物的合理用药。在肝癌系统治疗中，建议严格遵循药物的适应症使用，监控不良反应确保患者用药安全；推荐优先选择医保药品、基药目录药品，减轻患者经济负担。

聚全国共进之势 推进肝癌防治体系

对于如何建立全面、科学、规范、可行的规范化体系，与会专家群策群力贡献智慧和经验，提出统一的数据平台的建设很重要。在本次会议中，全国20个分会场针对肝癌防治体系的落实推进做了实践经验分享、连线互动探讨。刘连新、曾勇及邹英华总结大会时强调，未来肝癌防治更将以区域中心为牵头、省级中心医院为纽带、地市医院为抓手的系统模式推进我国肝癌防治事业进步，助力健康中国目标的实现。