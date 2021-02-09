迈瑞医疗李西廷荣获“2020中国十大经济年度人物”

2月8日，“2020十大经济年度人物评选”揭晓获奖企业家名单，迈瑞医疗董事长李西廷当选“2020中国经济年度人物”。

“十大经济年度人物”已经连续举办六年，以“致敬时代驱动力”为主题，从“创新性、颠覆性、前瞻性、成长性、新锐性”五大维度，寻找引领商业之美，产业创变，时代之潮的领导型企业家。

“2020十大经济年度人物”的评选背景是新冠肺炎疫情的突然暴发带来了复杂多变的外部环境，给企业发展提出了严峻挑战，也考验着企业家们的担当与坚守。

李西廷的获奖理由为“他是中国医疗器械龙头企业掌舵人，30年专注自主品牌研发，凭借技术创新与并购整合填补多项国内技术空白，打破国际巨头在中国市场垄断，将产品及解决方案覆盖国内近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院，并远销190多个国家和地区，带领迈瑞医疗成为中国最大、全球领先的医疗器械及解决方案供应商。”

迈瑞医疗资料显示，迈瑞医疗的主要产品覆盖三大领域：生命信息与支持、体外诊断以及医学影像，拥有国内同行业中最全的产品线，以安全、高效、易用的“一站式”整体解决方案满足临床需求。其中，生命信息与支持领域的监护仪、呼吸机、输注泵和医学影像领域的便携彩超、移动DR在助力全球抗疫过程中发挥了重要的作用。

迈瑞医疗相关负责人介绍，迈瑞医疗始终坚守在海内外抗击疫情的第一线，举集团之力提高产能，不断协调全球供应链，响应全球对抗疫设备的需求。仅在2020年上半年，迈瑞医疗向全球紧急交付医疗设备近40万台。在海外地区，迈瑞不仅提供医疗设备，更是凭借已经建立起的成熟的海外本地化运营体系，在保障产品交付海外的同时，完成了装机、培训、售后服务等一系列临床需求，将抗疫的中国经验分享至全球，以实际行动树立中国产品高端制造的形象。同时，迈瑞医疗携手海内外医疗机构紧急搭建了国际抗疫交流平台，向全球超过140个国家和地区的数万医护人员分享了非常实用专业的中国抗疫经验。在全球呼吸机“一机难求”的同时，李西廷表示“除非个别国家因为一线售后服务人员装机、培训费用比较高而出现价格有所上涨，原则上都是不涨价。”

迈瑞医疗数据显示，2020年上半年研发投入金额为10.04亿元，同比增长29.06%。过去三年，迈瑞医疗研发人员数量及占比连续增长，整体研发投入占比始终维持在10%左右，并建立起基于全球资源配置的研发创新平台，下设深圳、南京、北京、西安、成都、美国硅谷、美国新泽西和美国西雅图八大研发中心，共有约2500名研发工程师，第九个研发中心——武汉研究院项目的建设工作也进行顺利。截至2020年6月底，迈瑞医疗共申请专利5714件，其中发明专利4038件；共计授权专利2939件，其中发明专利授权1468件。

“在巨大的挑战面前，中国企业家朋友们并没有浪费这场危机，而是大家纷纷地走出了舒适区，去拥抱变化，去成为那个挑战危机的勇敢者。”评委会主席、财经作家吴晓波表示。