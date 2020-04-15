“兵贵神速”驰援小汤山 迈瑞夯实医疗科技抗疫堡垒

2020年伊始，一场突如其来的汹汹疫情打乱了经济社会的节奏，牵动着无数国人的心。

危难关头，匹夫有责。国家战“疫”，头部担当。

党中央高度重视，全社会守望相助，中国企业更是积极行动，他们有的在一线参与救援物资配送分秒必争；有的加班加点生产物资保障一线需要；有的调动全员力量捐款捐物，通过不同渠道送往前线；有的结合疫情特点，针对临床急需，供应设备与提供方案……他们以不同方式支援战“疫”一线，助力打响疫情防控保卫战。

“若有战、召必回、战必胜”，这也是作为民族医疗企业的迈瑞医疗快速响应疫情的态度。

快速响应 全员备战

疫情发生后，北京市立即启动了疫情紧急应对方案。1月底，北京小汤山医院启动修缮改造工程。同时，新冠肺炎救治定点医院北京地坛医院和北京佑安医院等也启动改造工程。

彼时，床位数急需数倍扩充，设备需求极其紧迫。

正值除夕，阖家团聚之时，迈瑞北京分公司的全体员工却放弃与家人的团聚，整装回京。大年初一，迈瑞北京分公司第一时间成立应急小组，针对专门传染病医院的急采项目进行研究、对接，全员投入应急准备工作。

“疫情形势紧急，考虑到全北京疫情期间的采购需求，我们必须要做到‘若有战，召必回’，迅速对接项目需求。” 迈瑞北京分公司负责人刘晟曦坚定表示。

精准对接 整体解决

在对接地坛医院的采购招标工作中，迈瑞在制定监护解决方案时没有只考虑地坛医院，迈瑞北京分公司的负责人介绍：“我们是将整个北京疫情应对的挑战、临床难点以及此次新冠肺炎表现出来的流行病学特点相结合，进行整体思考。”

如何在救治过程中保护好医护人员？如何确保三个医院高效安全的进行患者的转运？如何针对疑似患者和确诊患者，以及重症患者进行不同的监护管理？如何帮助临床建立疫情的“信息数据库”？

这些预期的待解难题，迈瑞从战“疫”初始，就都纳入到整体解决方案设计的考量中。

2月1日，地坛医院招标会现场，迈瑞“以数据互联，隔断病毒互联；快速转运，无缝监护；移动监护、有效预警；重症监护、模块升级；一机多用，应对各种情况；灵活兼容，全面联通”的方案理念，与医院临床的各种复杂需求实现了精准对接，终于赢得了采购方的认可。

监护、输注泵及泵站、心电图、除颤、呼吸机……2月7日-12日，迈瑞相继收到来自地坛医院、小汤山医院、佑安医院的中标消息。地坛医院、佑安医院均采纳了迈瑞监护整体解决方案。

这对于迈瑞人，不啻为一场攻坚战。

“火雷之速” 高效协同

前方有白衣执甲，后方有“火雷之速”夯实医疗科技堡垒。

2月3日，在小汤山医院标准化整体实验室解决方案中标后，医院要求五天所有设备必须到货。不久，迈瑞又接到了首都医科大学附属北京佑安医院迈瑞生化发光一体机中标的消息。

疫情之下迈瑞人喜忧参半，“喜”的是迈瑞的品质与方案收获了更多的肯定，“忧”的是缺货、库存告急的严峻考验。最终，经多方协调样机加急出库，全国资源紧急调度，保证了中标机型全部到货。

从1月30日到2月10日，迈瑞各部门不舍昼夜，紧急备货，确保设备全部抵京，小汤山医院和佑安医院两家中标机型全部配齐。用服团队对现场进行精细管理，运输-安装-后期各模块责任分配明确、有序作战。在用服和临床团队接棒后，安装交付工作紧锣密鼓、分秒必争。

2月14日，风雪中，运载着迈瑞近300台监护仪，540多台输注泵，31台呼吸机的车辆到达北京地坛医院，北京分公司的15人团队于一天时间完成了近1000台设备的卸货和初步调试。2月17日开始进场装机、三天内保障地坛医院所有设备安装调试完毕、2月21日按时接收确诊患者的入住。

克服了暴雪、大雾、高速封路的重重困难，北京市级疫情定点隔离医院所需2500多台医疗设备，迈瑞均实现按时、高效、高质量交付。

“你们是所有仪器厂家中，最早完成交付的，这么多年了，关键时刻信得过你们！”小汤山医院院方负责人感叹道。

从对接医院需求，提交前期方案，生产，设备总部调拨，运输，交付，安装，迈瑞全链条高效协同，用“中国速度”响应了来自北京地区医院和临床的需求。

疫情不退，我们不退。迈瑞人用自己的行动诠释了另一种坚守与守护。

同心战“疫”，胜利的曙光在望，“接下来，迈瑞还将全力以赴，不负重任，担当好疫情决胜战保障支撑的中坚力量。”迈瑞北京分公司负责人这样说到。 （崔元苑）