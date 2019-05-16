北大人民医院启用智慧服务诊后管理体系 复诊处方可在就近药店取药

足不出户在线延续处方、网上订购药品并配送到家、避免“因药返医”等诸多问题……昨日上午，北京青年报记者从北大人民医院获悉，通过第三方处方共享平台，该院实现了处方在线流转，方便患者就近取药、网订店取、网订店送的“用药便捷化”和“复诊便捷化”。据悉，这也是北京地区首个实现医院智慧服务诊后管理体系建设的三甲医院。

长期以来，常见病、慢病患者以及像肿瘤疾病等需要长期随访和治疗指导的特殊慢病患者在就医购药中面临着诸如“因药就医”等诸多问题，北京大学人民医院副院长张俊表示，就目前阶段而言，智慧医疗的发展优化了诊前、诊中的医疗服务质量，提升了患者就医舒适感，但诊后管理方面也需要进行智慧服务的探索和创新。

为此，北大人民医院开始探索建立“智慧服务诊后管理”系统。通过易复诊第三方处方共享平台，北大人民医院实现了医疗机构处方信息和药店零售消费信息的互联互通、实时共享，面向患者推出了就医处方在线流转、就近取药、网订店取、网订店送的“用药便捷化”和“复诊便捷化”服务。

具体来说，医生根据患者的复诊情况及用药需求，开出外延处方经提交至医院药师审核，审核通过后上传至“处方信息共享平台”，平台将处方信息以短信的形式推送给患者，患者可自主选择到任何一家平台药店完成线下购药或选择药品配送到家。患者可以实时看到哪家药店有药，是否能提供配送服务，基本上配送都可以当天实现。

截至现在，该院诊后管理体系现已接入40多家具备承接医院处方能力的专业药店，未来还将有更多合规的专业药店入驻，满足患者便捷取药需求。医院的多个科室在平台上线运营几个月以来，已实现了部分复诊疾病和慢性病用药处方的有序外延，患者自主选择到店购药或送药上门等服务，大大缩减了就医取药的时间，提升了患者就医过程的便捷性和获得感。

张俊介绍说，目前在线药品购买的医保报销问题还没有解决，但随着北京市医保的开放，未来将逐步解决复诊患者外延处方医保报销问题。（记者 张小妹）