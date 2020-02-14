武汉同济医院开通“云门诊” 慢病、复诊和发热患者可线上问诊

华中科技大学同济医院官方公众号截图

人民网北京2月14日电 14日，同济医院宣布开通“云门诊”，将“在线问诊”服务功能升级为可以提供在线视频问诊、药品配送一站式服务，以避免患者在疫情期间交叉感染，方便患者有序诊疗、便捷用药。

据同济医院介绍，“云门诊”适用于慢性病以及复诊患者、发热患者。患者可从“掌上同济”APP进入“在线问诊”，选择“视频问诊”并选择科室和医生。

视频问诊服务时间原则上为：上午8点-12点 ；下午14点—16点；晚上19点-21点。具体以医生实际接诊时间为准。

按照预约时段，患者可从“我的”—“我的视频问诊”进入诊室并签到。医生按照签到顺序接诊。同济医院提醒，患者应提供真实、全面的问诊信息，医生的诊断将以此为依据。为保证诊疗服务质量，诊疗过程音视频会被全程记录存档。

问诊结束后，医生依据病情开具处方，患者可在“我的”—“我的视频问诊”—“待缴费”中查看处方和电子病历、填写地址并在线缴费（受疫情影响，邮寄业务暂只限武汉市内，外地患者则可以根据电子处方自行到药店购买）。

同济专家提醒，如果是高烧不退、急性腹痛、胸痛、晕厥、异物卡喉以及严重外伤等急诊患者，还是需及时到定点医院的发热门诊或附近医院急诊就诊。

同济医院官方公众号网友留言截图

同济医院“云门诊”具体操作方式点开下方链接便可获得：

同济医院在线视频问诊、邮寄药品服务开通！