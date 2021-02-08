青年脑梗死竟因心脏有个“洞”

青年女性突发脑梗死，经查病因竟是心脏上有个“洞”。近日，北京协和医院心内科诊断一例由卵圆孔未闭导致的青年脑梗死，并为患者成功实施了卵圆孔未闭封堵术。

2020年9月某晚，37岁的李女士睡前突发头晕、意识减退，伴有呕吐，次日晨起后感到左侧身体无力，出现活动障碍。李女士前往附近医院就诊后，经检查被诊断为脑梗死，接受药物治疗后症状有所缓解，左侧肢体活动能力逐渐恢复，可以正常生活。

对于不到40岁的女性而言，脑梗死并非常见疾病，在检查中也没有发现动脉粥样硬化及脑血管的狭窄或闭塞。引发脑梗死的病因究竟是什么？医生高度怀疑是心源性卒中，最常见的原因是房颤，而李女士并无房颤病史。

为进一步寻找病因，解除病痛的折磨，李女士于2020年12月来到北京协和医院就诊。心内科主任荆志成教授接诊后，为患者安排了经食管超声心动图（TEE）检查，发现心脏房间隔存在左向右分流的血流，进一步行经颅多普勒超声（TCD）发泡试验，结果为阳性，由此确诊李女士有卵圆孔未闭。引发脑梗死的“元凶”终于被找到。

卵圆孔未闭为什么会导致脑卒中？据心内科主治医师黎婧懿介绍，卵圆孔是胚胎发育期心脏左右心房之间的通道，一般在出生后1年内因左心房的压力升高而逐渐闭合，若不闭合就称为卵圆孔未闭。卵圆孔未闭在人群中的发生率较高，约为1/4，但通常无症状或症状轻微，容易被忽略，多通过体检发现。当感染等因素导致静脉系统形成血栓，栓子通过未闭的卵圆孔从右心房进入左心房，随着体循环到达脑血管，可导致脑梗死、偏头痛、晕厥等系列临床症状。

卵圆孔未闭可通过TCD发泡试验进行确诊。该试验是将空气和生理盐水混合震荡后，形成微泡造影剂注入静脉，如果心脏存在异常的右向左分流，微泡可随之进入左心和体循环，通过TCD就能在脑部监测到进入脑动脉的微泡信号。

目前，北京协和医院神经科徐蔚海教授团队已对非明确的脑血管病导致的脑梗死病人进行TCD发泡试验筛查，并与心内科建立合作，启动“心脑共治”，为患有心房颤动和卵圆孔未闭的脑卒中患者建立先进的诊治模式。

明确诊断后，荆志成带领先心病微创手术团队，为患者实施了卵圆孔未闭封堵术——经大腿根部的股静脉微创置入心脏导管，将封堵器送到卵圆孔位置后，展开封堵伞，与卵圆孔完美契合，封堵住缺口。李女士在术后第二天就恢复良好，顺利出院。

李女士的经历看似有惊无险，但背后的问题值得警醒。荆志成指出，一项汇总了全球1032项研究结果的荟萃分析显示，隐源性卒中患者卵圆孔未闭的发生率比健康人群高很多倍。卵圆孔未闭已经成为中老年人脑卒中甚至是年轻人发生脑卒中的重要原因之一。如果存在不明原因的脑卒中、顽固性偏头痛等情况，要警惕存在卵圆孔未闭的可能。

发现卵圆孔未闭后是否需要手术？荆志成认为，除发生脑梗死和顽固性偏头痛者需要手术外，经TCD发泡试验明确阳性者也可选择进行封堵手术，以解决潜在的危险。该手术属于微创手术，创口小、手术时间短、术后恢复快。