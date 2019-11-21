房颤防卒中有个评分表

主讲人：北京协和医院心内科副主任医师 高 鹏

提到心房颤动（房颤），很多中老年人都不陌生，身边年长的亲朋好友或多或少都受过房颤的“惊扰”。心脏乱跳让人心神不宁、坐立难安，严重时还会引发脑卒中。本期，带您了解房颤和卒中，并为大家提供一个评分表，这是进行卒中风险评估的重要参考，为“安心”生活保驾护航。

健康人群应为窦性心律，表现为心房协调、规律的收缩和舒张。房颤是心房各部位呈现出快而不规则的电活动，导致心跳不规律和持续性颤动，简而言之，就是“心脏乱跳”，同时也是临床上最常见的心律失常之一，发病率随年龄增长而提升。

房颤发作时，电信号以急速、无序的形式传送，令心房颤动；混乱的电信号令心室不能和心房协调跳动，导致血液无法正常从心房挤入心室；久而久之，血流变得缓慢，增加了血流凝固成血栓的机会；栓子脱落后会随着血液循环流动，当栓子阻塞脑血管时，会导致缺血性卒中发生，也有可能栓塞任何外周血管导致不同症状。房颤发作时会产生心悸、气促、头晕、胸闷、冒冷汗和虚弱疲乏等症状，但是部分患者也可能没有明显症状，这也是导致疾病漏诊、不断恶化发展的原因。

房颤的危险因素有：年龄增长；心脏疾病，如心肌梗死、充血性心力衰竭、瓣膜病和心脏手术等；高血压患者在降压治疗不充分时；甲状腺疾病，如甲状腺机能亢进会增加3倍房颤风险；低氧血症相关情况，包括慢性阻塞性肺病及睡眠呼吸暂停；过量饮酒；有房颤家族史。

从发病机理看，房颤是缺血性卒中的主要病因之一，约15%的卒中可归因于房颤。房颤患者的卒中发生率较无房颤者增加近5倍，且房颤相关性卒中的死亡率是无房颤卒中的2倍，致残率比无房颤卒中高50%。

得了房颤，一定要密切关注和评估发生卒中的危险因素。“CHA2DS2-VASc”评分方法是对房颤患者进行卒中风险评估的重要参考。当得分≥1分时，应警惕卒中的高风险；当得分≥2分时，应在医生的指导下口服抗凝药进行预防。

积极的治疗是预防房颤相关性卒中的首要措施。研究表明，2/3由房颤引发的卒中可以通过适当的抗凝药进行预防。常用口服抗凝药主要分为传统的华法林和新型的达比加群、利伐沙班等。服用抗凝药时应遵医嘱，并注意用药禁忌。具体来说，应按医生处方规定的剂量服用，未经医生允许，不得自行停药或更改剂量；不应随意服用其他抗栓药物(如阿司匹林)或活血化瘀类中药；在因其他疾病而就诊或计划进行有创性操作或外科手术时（包括牙科手术），应提前告知医生正在服用抗凝药；警惕出血症状：一旦出现牙龈异常出血、皮肤淤斑以及身体其他部位出血等，请及时就诊。

射频消融手术治疗是一种治疗房颤、预防卒中的有效途径。射频消融术是通过微创导管技术，将很细的导管，通过颈部或大腿根部血管放入心脏，对引起心律失常的异常部位发放射频能量，从而根治房颤。射频电流损伤范围在1~3毫米，不会造成机体危害。房颤的多元治疗还包括：经皮左心耳封堵、房颤的心室率控制、房颤的节律控制和其他外科手术治疗等。