35岁或成乳腺癌发病小高峰

近日，东南大学附属中大医院数字化乳腺检查中心公布了2020年统计数据。该中心刘万花主任医师指出，一年查出281例乳腺癌患者，年轻化趋势明显，最年轻的患者23岁。

近年来，东南大学附属中大医院数字化乳腺检查中心检出乳腺癌患者数量明显上升。2020年受新冠疫情的影响，3月份才逐步恢复门诊，该院数字化乳腺检查中心全年共检查患者7626人，确诊乳腺癌患者281人，40岁及以下的年轻患者有42人，最年轻的患者才23岁。

刘万花主任医师介绍，在中国乳腺癌高发于45-55岁，比欧美国家发病年龄提早约10年。其中中国乳腺癌发病呈现2个小高峰，最高峰在45-55岁，70岁左右是另一小高峰。从中大医院2020年281名乳腺癌患者年龄分布特征看，35岁或成乳腺癌发病的另一个小高峰。

乳腺癌为何频频向年轻女性发起攻击呢？刘万花主任医师解释，现代都市年轻女性压力过大、精神持续紧张、长期熬夜，导致女性内分泌紊乱。营养过剩也是诱发乳腺癌的风险因素，恰恰不少白领久坐不运动，工作遭遇压力时，通过暴饮暴食来缓解。凡事闷在心里的女性，或者脾气过于急躁、易怒的女性，内分泌系统更易受到干扰，增加患乳腺癌的几率。

此外，现在城市女性中的婚育年龄都要比之前晚了好几年，这也是女性发生乳腺癌的一大重要原因。调查研究表明，婚育年龄在三十岁以后的女性，患乳腺癌的几率要比早结婚的女性患病几率增大。

专家介绍，乳腺癌早期症状主要是乳腺肿块、乳头溢液、乳头内陷等等，一旦有这些症状要及时就医，但是触及肿块已非早期阶段。早期检查需要提高筛查意识，在乳腺癌未触及之前尽早发现，具有非常好的预后效果。筛查手段最常用的有数字化摄影和彩超，两者各有利弊，数字化摄影和B超相结合是早期诊断的重要手段。

专家提醒，怀孕前进行B超检查，高危人群（高年龄、家族史等）可补充数字化摄影以排查乳腺疾病，以免怀孕激发乳腺疾病的发展。同时有乳腺病家族史、乳腺癌高风险职业等要定期检查。30-35岁妇女，超声及数字化摄片结合使用，有高危因素者数字化乳腺摄片为主。35-40岁妇女，间隔1-2年定期做数字化乳腺摄片，超声补充。40-55岁妇女，每年做一次数字化乳腺摄片，超声补充。55岁以上妇女，每1-2年做一次数字化乳腺摄片，超声补充。 通讯员 崔玉艳