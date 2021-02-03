我国肿瘤登记体系已覆盖5.98亿人口

我国已建立全球覆盖人口最多的肿瘤登记体系，2020年肿瘤登记工作区县达到1152个，覆盖5.98亿人口，较上一年度增加了1.4亿覆盖人口。

根据国家癌症中心2020年度工作报告，我国总体癌症5年生存率已经从10年前的30.9%上升到目前的40.5%。男性癌症发病前十位为肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌、食管癌、前列腺癌、膀胱癌、胰腺癌、淋巴瘤、脑瘤；女性癌症发病前十位为乳腺癌、肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、胃癌、子宫颈癌、肝癌、子宫体癌、食管癌、脑瘤。

“我国高度重视癌症防治工作，并对癌症等四类重大慢性病发起了攻坚战。”国家癌症中心主任赫捷说，目前癌症防控国家级中心平台已基本建成，并构建起全国癌症防控网络，建立了中国肿瘤登记年报制度。2020年我国肿瘤登记工作区县达到1152个，各级参与肿瘤登记的机构达到49102家，实现了各省肿瘤登记工作的全覆盖，覆盖人口达5.98亿人。这意味着，我国肿瘤防控政策制定有了更高质量、更精确的数据参考。

国家癌症中心党委书记张勇说，“十四五”规划实施期间，国家癌症中心将继续高质量地推进肿瘤登记工作，协调推动各省省级肿瘤登记年报发布，落实全国人群肿瘤登记扩点、扩面，探索和推进区域性癌症防控体系建设，加强肿瘤单病种质控工作，积极提升基层癌症早诊早治服务的可及性，统筹实现全国癌症防控质量和效率“双提升”。

以加入国际人用药品注册技术协调会（ICH）为起点，近十年间我国抗肿瘤药物临床研发领域取得了长足发展，并出台了一系列与国际接轨的药品审评、审批及监管制度。

国家癌症中心副主任石远凯介绍，国家肿瘤临床实验中心已开展各种临床研究2500余项，牵头注册临床试验数量位列全国第一，有126种抗肿瘤新药在中国成功上市，广泛惠及中国及全球肿瘤患者。

（据新华社）