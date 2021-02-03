比闹钟还“准时”的五更泻 辨证施治是关键

本期专家；北京中医药大学东方医院副院长 心内科主任医师 赵海滨

有一种腹泻十分奇怪，一到天快亮时，就突然感觉要上厕所，每天来得很“准时”。对于爱睡懒觉的人来说，可谓十分痛苦，尤其是冬天还要从温暖的被窝中爬出来。这种腹泻中医称为“五更泻”，它是什么原因引起的？

五更泻又称晨泄、肾泄、鸡鸣泻，最早出自于《丹溪心法》：“有每日五更处洞泄……，随节饮食忌口，但得日间上半时无事，近五更其泄复作”。这是一种慢性，反复发作性的黎明之时的腹泻。临床主要表现为每至黎明前五更时分（约在早晨四五点钟，夏季靠前，冬季靠后）出现腹痛或不痛，肠鸣即泄，泄下急迫，泄后腹痛缓解，大便不成型，或夹有不消化的食物残渣，无粘液和脓血，常伴有形寒肢冷、腰膝酸软、腹部怕凉等症状。

为什么会在这个时候出现腹泻？

1.主要的病机为脾肾阳虚，平素体质肾阳虚衰的患者更多见。

“五更时分”正如四季中“春”，是从厥阴中透出少阳的时节，阴气极而下行，阳气将至而不至，是阴气渐衰，阳气萌发之际。肾为先天之本，是人体阴阳的根本。若肾阳不足，命门火衰，不能温煦脾阳，则水湿不能正常运化，水谷不化下注大肠，则见腹泻；若脾肾阳虚，中焦失于温煦，可见脘腹冷痛。

2.缘于脾之运化

《黄点内经》言：“脾者，喜燥恶湿也”，若脾虚湿生，清阳被遏，致使脾失健运，中焦水湿内停，脾阳下陷，黎明之时为阴随阳升之时，而脾阳下陷，阴湿阻滞而为泄。因此，五更泻还与脾虚湿盛有关。

3.赖于肝之疏泄

《张聿青医案》有云：“然肝病亦有至晨而泄者，以寅卯属木，木气旺时，辄乘土位也。” 黎明之时为少阳木（肝）旺之时，若肝气不能正常萌发，郁滞不升，肝木疏泄不利，肝气乘脾，导致脾土受损，脾虚肝旺，脾失健运而水谷不化可形成腹痛，肠鸣及腹泻。

治疗五更泻，辨证施治是关键

对于五更泻的治疗，中医有中药汤剂、针灸、中药外敷等多种方法，大量临床实践证明，中药汤剂治疗五更泻是安全有效的。常用方药选择根据病因病机而定，有针对性肾阳虚的四神丸、针对脾肾阳虚的附子理中丸、针对脾虚湿盛的参苓白术散、针对肝郁脾虚的痛泻药方、针对脾虚下陷的补中益气汤等。当您被此病所困扰时，须在专业医师指导下辨证施治，不可盲目用药。