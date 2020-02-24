新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，山西中医药系统建立中医药应对机制，组建中医药专家队伍，开出中药预防处方，积极探索中西医结合救治办法。

山西省中医药“发挥优势、及早介入、保证质量、全力救治、提高疗效”的做法取得了良好的救治效果。截至2月21日24时，山西省132例确诊病例中服用了国家中医药管理局推荐的“清肺排毒汤”和山西省研制的“山卫中克冠1号”“葶苈泻肺颗粒”等中药汤剂及中成药的达130例，中药使用率达98.5%。其中，已经经过中医药一个疗程（三天）以上治疗的129例。经中西医结合治疗，症状改善41例，治愈出院77例，其余病情平稳，总体有效率达91.5%，截至目前无死亡病例。

2月14日，山西省药品监督管理局联合山西省卫生健康委员会，共同批复了山西省中医院关于五种防治新冠肺炎医疗机构制剂的申请，全省定点救治医院可调剂使用，山西也成为全国继广东、四川、陕西、云南之后，第五个防治新冠肺炎中药制剂获批的省份。2月18日，五种制剂全部被纳入医保报销范围。

“五种中药制剂分别为观察期方、初期方、中期方、重症期方、恢复期方等，针对不同人群面对新型冠状病毒的不同情况而加以区分。”山西省中医院教授王晞星带领中医防治专家组开出预防方剂，他告诉记者，中医药在改善发热、干咳、乏力等症状，提高自身免疫力，促进痊愈以及减轻激素副作用等方面效果明显。在轻度或中度的时候，使用中药治疗能使患者症状减轻，减小向重度发展的概率。

“不同类型的患者不能使用同一种治疗方案，对于危重症患者特别是60岁以上，有冠心病、高血压、糖尿病等并发症的患者，要辨证施治。”王晞星告诉记者，为保证中药质量和临床疗效，山西省中医院按照“一人一证、一证一方、一人一策”的治疗方案，对中药煎剂进行“六统一”管理，即统一饮片、统一配方、统一剂量、统一煎制、统一质量、统一配送，安排相关医疗机构督促确诊病例、疑似病例“统一服用”中药，指导密切接触者提前服用中药汤剂或中成药，降低发病率。山西省中医院已经免费给包括省内确诊及疑似病例、密切接触人员、一线医务人员在内的1万多人配送6万多剂中草药。

目前，山西建立完善了省、市、县三级中西医联动机制，派出中医药专家赴一线巡诊、会诊，并安排省级专家深入省内11市定点医院辨证论治、开方用药，进行包点指导。下一步，山西将全力推动收治患者的医疗机构建立健全中西医共同参与、全程协作的中西医联合会诊制度，使中医药深度介入疫情防控和临床救治。把中医药参与诊疗方案制定、联合查房、多学科会诊、病例讨论纳入医院管理制度，加强中医药救治力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 14 版）