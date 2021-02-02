直播预告：发丝的离去，是风的追求，还是毛囊的不挽留

正常成人每人约有10万根头发，正常情况下每天脱落的头发在100根以内，且为均匀脱发。如果每天脱发量超过100根或呈斑片状脱发或虽脱发量不多，但毛发逐渐稀疏，可能就是病理性脱发。医学上定义脱发为：由遗传、免疫、应激、服用某些药物、内分泌失调等因素导致头发的非正常脱落，导致头发稀疏或形成秃发斑。

脱发是皮肤科常见病，其中雄激素性秃发临床最常见，其他较多见类型的脱发还包括休止期脱发、斑秃、牵拉性脱发、瘢痕性脱发等。脱发虽不直接影响患者身体健康，却严重影响患者心理健康和生活质量。

2021年02月02日（周二）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京同仁医院皮肤性病科主任医师魏爱华进行视频直播，听听毛发专家讲解关于那一头三千烦恼丝的常见问题，千万不要错过。

专家简介：

魏爱华，北京同仁医院皮肤性病科主任医师、医学博士，教授，硕士生导师，从事皮肤性病专业临床工作20余年。任中华医学会皮肤性病学分会遗传学组委员、北京中西医结合学会皮肤性病专业委员会委员兼遗传学组组长、毛发学组副组长，中国非公立医疗协会专委会毛发医学与头皮健康管理学组常委等学术职务。

擅长：遗传性皮肤病、毛发疾病及银屑病的诊疗。

根据发病原因不同，脱发主要分为雄激素性秃发、斑秃、休止期脱发、拔毛癖等类型，此外还有瘢痕性脱发、先天性脱发等其他一些少见类型。

雄激素性秃发，简称“雄秃”，是一种最常见的脱发类型，既往称为脂溢性脱发或早秃，是一种发生于青春期和青春期后常见的脱发疾病。该疾病以毛囊微小化和毛发逐渐减少为特征，脱发区无疤痕，是男性秃发最常见的类型，也可发生于女性。中国男性雄秃患病率约为21.3％，女性患病率约为6％。且患病率随年龄增长而逐渐增加。

斑秃，俗称“鬼剃头”，是一种常见的非瘢痕性脱发，目前多认为与遗传、自身免疫、神经精神等因素有关。临床上主要表现为突然出现的边界清楚的斑片状脱发，脱发区无瘢痕，无炎症灼伤反应。正常人群中斑秃的发病率约为0.1％?0.2％，其中，约7％?10％可表现为中重度斑秃。斑秃可发生于任何年龄，以青壮年多见。1.7％左右的人群在一生中会经历斑秃。

白发，主要表现为部分或全部毛发变白，是因毛发色素缺失所致。白发的发生有生理和病理两大因素，例如老年人的毛发随年龄增长发生生理性变白；白化病、锌缺乏、甲状腺功能亢进等疾病可引起病理性白发等。出现异常白发的患者应及时就医，明确诊断，然后针对病因进行治疗，如避免致病因素、补充缺乏的营养素、治疗原发病等；对于无有效治疗手段的患者，可通过染发改善外观。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！