血压尿酸都高，用“双效药”

高血压和高尿酸血症同为心血管系统疾病的独立危险因素。研究发现，人体的尿酸水平与血压呈正相关，高血压合并高尿酸血症患者发生心脑血管事件的风险是一般高血压患者的3~5倍。血尿酸高，会让人“痛风”；合并高血压时，又会招致“中风”。那高血压合并高尿酸的患者该如何做呢？首先要合理调整饮食，做到四低，即“低盐、低脂、低糖、低嘌呤”。在此基础上，还要合理用药，优先选择不影响或降低尿酸水平的降压药，同时规避一些常用药的副作用。

1.首选氯沙坦。有证据表明，血管紧张素转换酶抑制剂（普利类）和血管紧张素受体阻滞剂（沙坦类）既能有效降压，又不会对尿酸产生不利影响，甚至有助降低尿酸水平。尤其氯沙坦，降压的同时可将尿酸降低7%~15%，可作为高血压合并高尿酸血症的首选药物。

2.慎选地平类及洛尔类。钙离子拮抗剂类药物（地平类）降压效果好，具有线性剂量效应，即加大剂量可使血压达标。但要注意的是，硝苯地平与尼卡地平会升高尿酸水平，故不建议使用。如必须用β受体阻滞剂（洛尔类）时，可选美托洛尔、倍他洛尔。普萘洛尔、纳多洛尔会阻碍尿酸排泄，多不用。

3.避免使用利尿剂（如氢氯噻嗪、呋塞米等）。长期应用利尿剂，尤其是噻嗪类，可造成血容量减少，尿酸吸收增加，进一步增高血尿酸水平。若病情需要，可慎重选择小剂量利尿剂，同时联合沙坦类使用。

4.降尿酸药首选苯溴马隆。高血压合并高尿酸血症者，应尽早实施降尿酸治疗。由于高血压可使肾功能受损，肾脏尿酸排泄减少，故促进尿酸排泄药物（苯溴马隆等）为首选。

5.调脂药物也可降尿酸。阿托伐他汀、非诺贝特等调脂药在降血脂的同时，可通过增加尿酸清除等机制达到轻微的降尿酸作用，是高血压合并高尿酸血症患者降血脂的优先选择。

6.慎用阿司匹林和烟酸。长期小剂量使用阿司匹林会升高尿酸，但作为心血管病的主要防治用药又不建议停用，建议定期监测，必要时加用降尿酸药物。烟酸能增加尿酸产生，降低尿酸清除率，引起尿酸升高，且有剂量依赖性，需慎用。

总之，高尿酸合并高血压时，治疗上需统筹兼顾、综合施治。通过生活方式干预，纠正不良生活习惯，戒酒、适当运动，减少腹部脂肪，以预防为主，努力将尿酸和血压共同控制达标。