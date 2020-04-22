专家倡导：高尿酸血症诊治“多学科协作 全方位管理”

今年4月20日是第五个“420 全民关注痛风日”，在生活中大家常常把痛风和高尿酸联系在一起，其实大家熟知的痛风只是高尿酸血症的并发症之一。420 这个数字正是高尿酸血症的诊断临界值，如果非同日两次的血尿酸水平都超过 420umol/L 即可确诊。

由上海复旦大学附属中山医院葛均波院士、北京协和医院曾小峰教授、复旦大学附属华山医院邹和建教授、中山大学附属第三医院古洁若教授、北京医院郭立新教授、北京大学第一医院霍勇教授和海军军医大学长征医院梅长林教授共同携手与来自风湿免疫、心内、肾内、糖尿病、心脑血管领域的权威专家们自4月17日到22日，连续 5 天通过「优医邦互联网医院」和「优医学院」平台，开展线上义诊和疾病科普课程。

4月20日，由中国医师协会风湿免疫科医师分会痛风专业委员会（学组）和海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫分会痛风学组共同组织“420全民关注痛风日”线上义诊活动和学术研讨会，上线人次超过45.5万。

尿酸高可致多器官受损，并且互相伤害

危害1：痛风——首发症状为关节炎

“痛风首次发生时往往是急性的关节疼痛。”北京协和医院曾小峰教授解释说，随着血尿酸水平增高，痛风的患病率也逐渐升高，当不能代谢的尿酸盐结晶沉积到关节内就会导致关节破坏，进而引起急性或是慢性关节炎，也称为痛风性关节炎。

危害2：糖尿病——尿酸异常导致血糖难控

“高尿酸血症和糖尿病就像是一根藤上结的两个苦瓜，彼此联系，互相影响。”北京医院内分泌科主任郭立新教授解释说，在2型糖尿病中大约有近30%合并有高尿酸血症，而血尿酸每升高1mg/dl，糖尿病的风险就升高6-27%, 因此在高尿酸血症群体中有大量的糖尿病患者。同时，高血糖导致的代谢紊乱和胰岛素抵抗，又会抑制肾脏的尿酸排泄，使血尿酸水平升高。两者互为因果，互相影响。

危害3：肾病——尿毒症发作时间提前

“高尿酸血症很容易“伤肾”，可致急性尿酸性肾病、慢性尿酸盐肾病以及肾结石，最后引起肾脏功能丧失而发展为终末期肾衰竭。”解放军肾脏病研究所所长、上海长征医院肾内科主任医师梅长林教授解说道，这两种疾病互相伤害，并形成恶性循环。因为肾脏作为排泄尿酸最主要的器官，当肾脏功能减退时，肾脏排泄尿酸的功能也随之下降，血中尿酸增高又加重了高尿酸血症。

另外，高尿酸血症还会加重高血压，从而引起肾脏纤维化，使肾脏硬化的发展速度更快，需要肾脏替代治疗（透析）的时间提前。“本来肾脏病发展慢，可以过5年、10年甚至更长时间才进入透析治疗。高尿酸血症加重了肾脏病进程，让病人更快出现尿毒症。”梅长林教授说。

危害4：心血管——损伤血管诱发高血压、冠心病等

北京大学第一医院心内科主任霍勇教授指出，有痛风的患者会发生血管钙化、冠状动脉病变、心血管不良事件的比例较高，同时对心脏的威胁也是随着尿酸增高而进一步加重的。持续的高尿酸会对心脏和血管造成损伤，诱发高血压、冠心病等心血管疾病。

高尿酸还可能会与高血压、高脂血症一起，作为联合危险因素，导致血管壁炎症或进一步导致血管壁平滑肌的细胞增殖及氧化应激，加重合并症。具体每一位患者的尿酸水平如何，跟心血管疾病的病程和程度有关，不同种类发病率不一样。

提升规范化治疗，“互联网+医疗”助力全病程长期管理

“目前我国高尿酸血症患者接受规范治疗不到30%。“复旦大学附属华山医院邹和建教授指出，很多医生觉得高尿酸血症是常见病，凭借自己的经验给患者进行诊治，诊疗水平参差不齐。

2019年发布的《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南》中，对什么时候开始降尿酸治疗，无症状高尿酸血症患者怎么治，以及合并出现痛风、慢性肾病、高血压、糖尿病等并发症的治疗都有清晰的临床推荐，有望减少不规范的治疗。“相信经过3~5年的时间，规范的治疗率应该能够达到90%以上，中国的高尿酸血症的诊疗和预防应该能达到和其他慢病一样的水平。”邹和建教授表示。

复星医药副总裁、万邦医药联席CEO李胜利介绍，今年“420全民关注痛风日”，从4月10日至30日，万邦医药联合全国24个省市近500家连锁药店、超过1600家公立医院，由来自风湿免疫、心内、肾内、糖尿病领域的共计近700位医学专家，利用“互联网+”医疗及科普平台，为高尿酸血症、痛风患者搭建“云梯”。“利用‘互联网+’的医疗模式将有助于提高患者的复查、复诊依从性，提升慢病服务的完整性和持续性。“李胜利表示，”这不仅帮助了医生更有效实施高尿酸血症管理方案，也能让患者养成疾病的自我管理和随访意识，从而降低高尿酸血症的危害。”