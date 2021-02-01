荨麻疹俗称风疹块，属于中医“瘾疹”的范畴，是一种局限性水肿反应。本病先表现为皮肤瘙痒，随即出现红色或苍白色风团、水肿性红斑，风团的大小、形态、数目和发作时间不定，可出现在任何部位，持续数分钟至数小时，少数可延长至数天后消退，不留痕迹。本病病因复杂，如食物过敏、吸入物过敏（粉尘、动物皮毛、霉菌）、药物过敏、物理性因素过敏（日光、压力、摩擦、寒冷）、自身免疫性疾病、精神心理因素等。其中，寒冷刺激诱发的寒冷性荨麻疹多于冬季发病。时值数九寒天，在此推荐一个针对寒冷性荨麻疹的验方。

麻黄10克、防风15克、荆芥15克、地肤子15克，大火煮沸，小火煎煮5~10分钟，取汁300毫升，分早中晚三次温服。

寒冷性荨麻疹，中医辨证为风寒束表证，多由寒湿、风邪引起，患者常表现为皮疹色白、皮肤瘙痒、遇冷风加剧、得温痒减、口不渴等。方中麻黄、防风、荆芥均为发散风寒药。其中麻黄为辛温解表要药，其主要成分为麻黄碱、伪麻黄碱等，能兴奋心脏、收缩血管、升高血压，有明显的利尿和缓解支气管平滑肌痉挛的作用。防风辛温发散，气味俱升，以辛为用，功善疗风，既能发散肌表风邪，又能祛除经络留湿，止痛效果好，微温不燥，常用于风疹瘙痒。荆芥轻扬透散、祛风止痒、宣散疹毒，用于麻疹不透、风疹瘙痒。地肤子为利尿通淋药，善于祛除皮肤湿热和风邪而止痒，用于皮肤风疹、湿疮、周身瘙痒等症状。以上四药合用，有解表散寒、祛风除湿止痒的功效。

需注意的是，若患者自觉瘙痒难忍、风团剧增，伴心慌、烦躁、胸闷、呼吸困难或血压降低等表现时，应立即就医。▲