受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院呼吸科副主任、主任医师 隋博文

日常生活中，常常有这样的情况发生：身体感觉到寒冷时，有时添加少许衣物便能够很快缓解，而有时即便穿上最厚的衣服，仍会感觉异常寒冷。中医理论中，前者称为“畏寒”，后者称为“恶寒”。应对这两种症状表现，中医针、药、食疗“各有千秋”。

畏寒与恶寒的出现最早可追溯到《黄帝内经》。黑龙江中医药大学附属第一医院呼吸科副主任、主任医师隋博文指出，畏寒和恶寒是同一症状在人体上表现出不同程度的两种反应的中医名称。二者皆为怕冷，从程度上来说，畏寒相对较轻，恶寒相对较重。

引起畏寒的病因有两种，第一种是风寒之邪侵袭机表后导致。因寒主收引，风寒袭肺就会让人感觉到冷，常见于风寒感冒，或是晨起锻炼受凉等情况。此时少量添加衣物便能够起到隔绝寒冷，阻止风寒之邪侵袭的作用。第二种是由于阳气不足、卫阳不固，阳气不能温养肌肤而自觉怕冷。常见于阳气虚弱的老年人，因此能看见夏天年轻人已是背心短裤，老年人却依然长衣长裤。同时还可见于虚胖和久病病后的人群，久病损伤脏腑功能，使得阳气虚弱不能温煦腠理，出现怕冷、喜温食的症状。此时添加衣物可防止体内阳气过多、过快宣散，还可多喝温水，增加热量的摄入缓解寒冷。中医保健方法可通过按摩合谷、神阙、足三里、气冲、劳宫、涌泉、大椎、命门、肾俞等穴位来调节畏寒。同时，在关元穴、足三里和大椎等穴位上做艾灸治疗，可有效缓解长期畏寒怕冷的症状。除了穴位治疗，中医认为进食温阳之品，可以温阳益气，抵御寒邪，畏寒者可适量吃些羊肉、桂圆、韭菜、核桃、小米等加以食补。

而引起恶寒的病因除风寒之邪外，外感六淫之邪——风、寒、暑、湿、燥、火皆可，邪气瘀于机表，使表中阳气不能温煦，则出现恶寒。古籍中记载：“恶寒者虽居密室帏幙之中，猛火近热之处，仍觉憎寒拘急，甚则毫毛毕直，鼓颌战傈……”说明恶寒者怕冷的感觉特别严重，即便多穿衣服，站在火源边上也会感到全身寒冷。并且，因正邪相争剧烈，邪气较盛，恶寒后期还会出现发热、寒颤的症状。同时，若机体阳虚较重时，即使外邪较轻，仍会导致比较明显的恶寒症状。

针对恶寒邪气盛者，中医治以驱邪外出，临床常用麻黄汤发汗解表。针对里虚表重者，非轻剂所能解决，多运用附子、干姜、肉桂等温阳之品。除了药物，还可用火针、温针灸等，借用外来的热和阳以驱散外邪，补充体内所不足的阳气，即“损其有余，补其不足”。临床中，邪气盛者常建议食用热粥、热鸡汤，以外来之热驱散机体寒邪。而里虚表重者，可在饮食中多加入干姜、肉桂等火热之品温补培元，以此缓解恶寒怕冷的表证。（特约记者 郑文韬）