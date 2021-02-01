百姓关注：扫码点餐，不应该是唯一选择

前不久，西北某市市民王先生到一家餐厅吃饭，当他呼唤服务员准备点菜时，服务员却告诉他：“请扫码点餐。”王先生追问能否通过纸质菜单点餐，服务员说：“抱歉，我们餐厅只能线上扫码点餐。”

眼下，很多餐厅都推出了“无接触服务”，扫一扫二维码即可完成排队、点餐、结账等多项服务，方便消费者的同时也节省了人工营运成本，提升了营运效率。然而，有些商家因此取消了人工点餐服务，这让一部分消费者感到烦恼。

“现在只要到餐厅吃饭，服务员就要让我扫码点餐，如果我坚持要通过纸质菜单点餐，服务员的态度立马就冷下来，好像我是个麻烦的人。”在某保险公司工作的贾女士今年40岁出头，对于移动支付等消费新模式，并不是一个落伍的人，“但对我来说，在与服务员交流的过程中，挑选自己喜欢的菜品，这种用餐体验是扫码点餐无法替代的。而扫码点餐破坏了这种人与人之间的沟通交流，甚至有种吃饭在赶时间的错觉”。在贾女士看来，扫码点餐应是可选项，而不应该成为唯一选项，应当由消费者决定是否扫码点餐，而不是由商家“一刀切”。

一些老年人也在面对扫码点餐时犯了难。“现在一到餐厅，听说是扫码点餐，我心里就直打鼓。”陈先生今年70多岁，虽然也在使用智能手机，但并不熟练。“有一次，我跟老伴到餐厅吃饭，在扫码点餐上就花了半个多小时，页面上的字太小，看不清楚，操作又很麻烦，一不小心就点错了，只好重新来一遍。”陈先生的遭遇不少老年人都曾碰上过。

还有些消费者不愿意使用扫码点餐，是担心个人信息泄露等安全问题。“有些商家扫码点餐，强制要求消费者关注商家的公众号或者下载应用程序，然后没完没了地推送垃圾信息。”记者随机采访了一位正准备用餐的顾客，他表示有些商家把消费者用餐过程当作免费推广，吃过一次饭后，每天都在推送信息，烦不胜烦。此外，还有些商家在扫码点餐时，要求消费者提供姓名、电话等各种信息，或者要求开通访问位置信息权限，这让一些消费者感到不安全。

对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，商家使用扫码点餐的方式可以理解，但不能滥用，“在点餐方式上，消费者享有充分的选择权，既有权选择通过服务员点餐，也有权选择扫码点餐。商家不能只考虑成本，而不考虑消费者的实际感受，尤其不能忽视一部分老年消费者的需求。”

陈音江认为，扫码点餐还要注意保护消费者个人信息安全，有的商家过度采集和使用消费者个人信息，又没有采取足够安全的技术手段和硬件设施来确保个人信息安全，有的商家甚至没有经过消费者同意，就随意给消费者发送广告信息，“这些做法都损害了消费者个人信息受保护的权利”。

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 08 版）